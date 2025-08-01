Грузовик въехал в пассажирский поезд

В Архангельской области грузовик выехал на рельсы, несмотря на запрещающий красный свет. В результате машина врезалась в поезд, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Машинист поезда применил торможение. Но это не помогло предотвратить ДТП. У грузовика значительно пострадал бампер.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»