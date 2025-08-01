01 августа 2025, 17:06
Общество

Грузовик въехал в пассажирский поезд

ДТП произошло в Архангельской области
ДТП в Архангельской области
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Архангельской области грузовик выехал на рельсы, несмотря на запрещающий красный свет. В результате машина врезалась в поезд, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Машинист поезда применил торможение. Но это не помогло предотвратить ДТП. У грузовика значительно пострадал бампер. 

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
архангельская область
ДТП
грузовик
пассажирский поезд
столкновение