Есть в августе прекрасный день, когда все может получиться

Успех финансовых решений не всегда зависит только от логики: иногда в делах бывает важна удача и поддержка высших сил. Лунный денежный календарь на август 2025 года подскажет, когда лучше проводить финансовые операции, чтобы повысить шансы на успех и получить дополнительную выгоду.

Давать в долг: 3, 6, 9 августа.

Не давать в долг: 11, 19, 24, 25, 27 августа.

Брать взаймы: 9,17 августа.

Не брать взаймы: 11, 24, 27, 29 августа.

Возвращать долги: 3, 6, 26 августа.

Не возвращать долги: 5, 8, 11, 19, 27 августа.

Пересчитывать деньги: 4, 28, 29 августа.

Покупать кошелек : 9, 10, 12 августа.

Первая декада

1 августа. Удачный день для различных вложений, покупок, особенно крупных и запланированных, однако не стоит никому давать деньги в долг или брать кредиты.

2 августа. Удачными будут переговоры, траты, направленные на эстетическое удовольствие, улучшение внешности, благоустройство дома, быта. Крупные коммерческие сделки лучше перенести на другое время.

3 августа. День потребует повышенной осторожности, хотя особо крупных неприятностей не обещает. Можно дать деньги в долг и вернуть долги.

4 августа. Негативный день во всех отношениях, в том числе и в финансовом. Лучше пересчитайте деньги, спланируйте бюджет.

5 августа. Смело совершайте покупки для своего статуса, берите кредиты и занимайте у знакомых – любые действия, сделанные в этот день, обещают быть для вас полезными.

6 августа. Удачными будут покупки для спорта, хобби. Но не стоит занимать крупные суммы – вероятны убытки и сожаления.

7 августа. Не стоит ничего делать, кроме благотворительности и материальной помощи, иначе можно очень многое потерять.

8 августа. Благоприятный день для решения любых финансовых вопросов, которые не требуют быстрой реакции или спешки.

9 августа. Смело планируйте путешествие, покупайте билеты, помогайте близким. Можно купить кошелек,Ю он поможет не тратить лишнего.

10 августа. Крайне неблагоприятный день, удачной будет только покупка кошелька.

Вторая декада

11 августа. Не давайте и не берите деньги в долг, не возвращайте долги, проявите внимательность – вероятны ошибки и неожиданности.

12 августа. Помогите окружающим, займитесь благотворительностью, купите кошелек, сделки, решение юридических вопросов перенесите на другое время.

13 августа. Один из самых опасных и неблагоприятных дней, лучше продумать свои планы, не ввязываться ни в какие авантюры.

14 августа. Не планируйте никаких крупных покупок и сделок – они могут оказаться провальными.

15 августа. День, когда может получиться все. Можно занимать деньги, совершать сделки, проявлять активность и позволять себе все, что раньше вы не могли себе позволить.

16 августа. Очень хорошо, если вы потратите сегодня деньги на благие дела: материальные вложения, инвестиции или помощь другим людям могут приносить пользу и обернуться финансовым благополучием в будущем.

17 августа. Можно брать в долг, но не стоит тратить крупные суммы даже на то, что необходимо, – вероятны неприятности, ошибки.

18 августа. Благоприятное время для инвестиций, улучшения финансового положения и покупок, направленных на улучшение дома, ремонт, устройство быта.

19 августа. Опасный день для бизнеса, контрактов или переговоров – вероятны неожиданности, убытки, которых вы уж точно не ожидаете.

20 августа. Вероятны неприятности, убыточные сделки, будьте осторожны!

Третья декада

21 августа. Окажите материальную помощь близким людям, особенно детям. Можно самому просить о материальной поддержке и помощи.

22 августа. Займитесь расширением своего кругозора, можно приобретать дорогие, статусные вещи.

23 августа. Крайне неблагоприятный день во всех отношениях. Любые покупки и решения, принятые сегодня, могут обернуться для вас крупными неприятностями.

24 августа. Совершайте только те покупки, которые понравились лично вам или которые вы планировали давно, не стоит брать деньги в долг.

25 августа. Удачный день для переговоров, сделок, платежей, погашения кредитов, займов, материальной помощи близким людям, а вот брать и давать в долг не стоит.

26 августа. Избегайте спонтанных трат и постарайтесь расплатиться по долгам, чтобы избежать проблем в будущем.

27 августа. Не стоит лишний раз открывать кошелек в этот день и тем более давать или брать деньги в долг.

28 августа. Удачный день для переговоров, сделок, платежей, погашения кредитов, займов, материальной помощи близким.

29 августа. Есть риск очень многое потерять, так что постарайтесь избегать переводов, спонтанных покупок, сделок.

30 августа. Не стоит никому давать деньги в долг или брать кредиты – операции лучше всего проводить только со своими денежными сбережениями.

31 августа. Сегодня обостряется интуиция. День подходит для сделок, рискованных поступков, которые могут привести к неожиданному успеху, если вы прислушиваетесь к своей интуиции, однако в это время могут обостряться вероятности обмана, мошенничества, финансовых потерь и краж. © «Петрозаводск говорит»