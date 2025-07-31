С августа водителей-лихачей будут наказывать более жестко

Текст, фото: Антонина Кябелева

С 1 августа 2025 года в России вступают в силу законодательные нововведения, влияющие на нашу повседневную жизнь. Мы попытаемся рассказать о самых важных изменениях, которые нас ждут в последний месяц лета.

Сначала о приятном. Традиционно с 1 августа Социальный фонд России сделает перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Заявления на перерасчет подавать не нужно, перерасчетом займется Социальный фонд.

На повышение могут рассчитывать работающие пенсионеры, если, конечно, работодатели регулярно перечисляют страховые взносы. Максимальный прирост к пенсии может составить 437,07 рубля.

С 3 августа на условиях публичного сервитута можно будет использовать земли в границах полос отвода автодорог для строительства, реконструкции, капремонта, в том числе для прокладки, переустройства и эксплуатации линий и сооружений связи. Цель – улучшить доступ водителей и пассажиров к мобильной связи и интернету во время путешествий по дорогам страны. Для Карелии, где с мобильной связью на автодорогах ситуация далека от благополучной, это нововведение весьма актуально.

Теперь обо всем остальном. С августа серьезно увеличиваются штрафы для водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час можно лишиться 3 тысяч рублей, за превышение скорости свыше 60 километров в час штраф составит 10 тысяч рублей, или водителя могут лишить водительских прав на срок до одного года.

Более жестко будет караться вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При повторном нарушении водителю грозит уголовное наказание с лишением свободы на срок до двух лет и конфискацией автомобиля.

Опасное вождение и несоблюдение дистанции могут обернутся штрафом в 5 тысяч рублей, а при повторном нарушении водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев. Парковка автомобиля на газонах, тротуарах или местах, предназначенных для общественного транспорта, наказывается штрафом от 10 до 30 тысяч рублей. И это без расходов, связанных с эвакуацией машины. Штраф за беседу водителя по телефону без гарнитуры вырастет до 5 тысяч рублей.

С 1 августа бороться с картелями в России будет в том числе искусственный интеллект. Федеральная антимонопольная служба внедряет информационную систему «Антикартель», которой предстоит выявлять на торгах сговоры между компаниями и нарушения антимонопольного законодательства. Справится ли с этой задачей система, основанная на искусственном интеллекте, пока не ясно.

Участников картелей будут штрафовать на сумму от 10 до 50% начальной цены контракта за сговор на торгах.

Предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы до 7 лет и штраф до 5 миллионов рублей.

С августа для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет вводятся ограничения при открытии банковского счета. Открыть такой счет можно будет только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Исключение сделают для несовершеннолетних с 16-летнего возраста, которые имеют официальную работу или оформлены в качестве индивидуальных предпринимателей. Считается, что такая мера поможет защитить детей от мошенников.

С 1 августа россияне имеют право отказаться от массовых СМС-рассылок рекламного характера через личный кабинет своего оператора связи или мобильный сервис. Оператор связи обязан будет прекратить рассылку гражданину, который подал заявление с отказом, уже на следующий день после его обращения. В данном случае нововведение направлено на борьбу с теми, кто использует незаконно приобретенные базы данных и мошеннические схемы.

Кстати, с 1 сентября появится возможность аналогичным образом отказаться от массовых обзвонов. От нежелательных звонков граждане смогут отказаться через портал Госуслуги. Предполагается, что эти меры сделают жизнь россиян более спокойной, оградив их от навязчивых СМС-сообщений и звонков, поступающих от неизвестных лиц. © «Петрозаводск говорит»