Со следующей недели погода в республике войдет в климатические рамки

Фото "Петрозаводск говорит"

Нынешняя неделя в Карелии станет финалом метеорологической осени. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

По данным синоптиков, большая часть недели пройдет в Карелии при повышенном температурном фоне - на 2-3 градуса выше нормы. Сохранится теплая погода с осадками различной интенсивности, температуры воздуха составят от -2 до +4 градусов. В первой половине недели осадки ожидаются в смешанной фазе, но ближе к концу недели перейдут в снег.

С начала следующей недели (с 23 ноября) среднесуточные температуры воздуха уйдут в минус, то есть войдут в климатические рамки. Осадки по республике перейдут в снег. Начинается настоящая зима.

Ранее сообщалось о том, что диеты перед Новым годом могут нести вред здоровью.