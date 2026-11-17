В центре карельской столицы огромная яма во дворе лишает машины бамперов

изображение сгенерировано Алисой AI

Яма в одном из проездов претендует на звание рекордсмена в Петрозаводске. По словам местных жителей, слышны удары от пытающихся преодолеть препятствие машин, теряющих бамперы в царь-яме.

Неприятное ожидает тех, кто отважится завернуть во дворы на Варкауса, ближе к центру зрения и соцзащите. Проезд в том месте весь в ямах, но одна особенно неприятная. Водителей предупреждают и просят быть внимательными. Надеются петрозаводчане и на ремонт, или хотя бы на то, что дефект как-то обозначат.

«На подъезде к Офтальмологическому центру и Варкауса 1, где находится Соцзащита вот такая дорога, так она выглядит во время дождя, а так, с огромной ямой, когда вода высыхает. Если захотите объехать вдоль детского сада, то там тоже ждет сюрприз, может водители увидят и будут ехать аккуратней. Выйти и бросить покрышку в эту яму никто не хочет, даже те, кто сегодня уехали без бампера, только и слышны удары от проезжающих машин, те кто знает, едут осторожно»,

- предупреждают в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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«На легковушке там уже не вариант проехать, бампер точно оставите. Я даже на кроссовере туда не суюсь ехать»,

- предостерегают водители.

«Хоть кого-нибудь, когда либо, наказали за такой бардак в центре города?», - вопрос скорее риторический.

Такая же неприятная яма, в которой машины «скрипят» задевая днищем кромку асфальта, разрослась на спуске в районе V-маркета на улице Ровио. По крайней мере, в Петрозаводске появилось два претендента на звание царь-ямы.