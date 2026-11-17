«Не призываю карать, но в громкоговоритель можно было рявкнуть»: в темное время суток в Петрозаводске мужчина перебежал дорогу перед машиной Госавтоинспекции

фото стопкадр

Пешеход перебегал оживленную улицу в Петрозаводске в неположенном месте прямо перед носом сотрудников Госавтоинспекции. Хотя в метрах 80 от этого места установлены оборудованный переход. Инцидент произошел в районе БСМП.

Как утверждает водитель, который двигался в потоке с экипажем ДПС, сотрудники ГАИ никак не отреагировали на нарушителя. Действия инспекторов озадачили карельского водителя.

Ролик разместили в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» со словами «Не призываю никого карать и штрафовать! Мне непонятно - почему?»

Автор ссылается на приказ МВД России, в котором, как он пишет, указано, что в задачи сотрудников входит предупреждение, выявление и пресечение нарушения участниками дорожного движения требований законодательства.

«Так почему же нарушители, уж простите, прямо под носом ДПС нарушают? Еще раз - не призываю наказывать!»

- написал очевидец.

Горожанин посчитал, что полицейские могли бы воспользоваться громкоговорителем и сделать замечание нарушителю, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем. Он обратил внимание на проблему безопасности пешеходов в темное время суток: «Зачем ломиться через поток в темноте? Непонятно».

«Тоже была свидетелем этого. Односложно матернулся в свой матюгальник и вежливо пропустил», - отреагировали в комментариях.

«Судя по остановке ДПС, возможно в окно что-то высказали пешеходу?»

В минувшие выходные Госавтоинспекция делилась ужасающими цифрами аварий со смертями на дорогах и называла главные причины ДТП.