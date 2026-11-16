Особняк XVIII века продают за 1 рубль в России

В Нижегородской области выставлено на продажу старинное здание

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В Нижегородской области выставлен на продажу купеческий особняк XVIII века. Его предлагают купить за один рубль, сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков на своей странице в Telegram.

Отмечается, что здание, возведенное в конце XVIII века, находится в городе Павлово. Площадь объекта культурного наследия составляет 718 квадратных метров. Здание будет продано по итогам торгов. Заявки принимаются до 10 декабря, а начальная цена - всего один рубль.

Особняк более 40 лет заброшен. Предполагается, что в нем можно организовать общественное пространство или музей.

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