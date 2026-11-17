В России издали большой сборник сказок с карельской «Черной уточкой»

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В России выпустили антологию сказок «Золотая нить времен: сказки народов России» (16+). В сборник вошли 59 сказок народов России в пересказах советского писателя и переводчика Марка Ватагина. В его пересказах сохраняются напевность, повторы, сказочная образность и простота повествования – черты характерные для устной традиции.

Сборник проиллюстрировала Виктория Пэк. Ее сказочные персонажи соседствуют с природой, орнаментами и предметами разных регионов, а визуальный язык меняется вместе с географией повествования.

В антологию вошли русские, саамские, карельские, коми, ненецкие, татарские, башкирские, кавказские, сибирские, дальневосточные и чукотские сказки с волшебными, бытовыми, сатирическими сюжетами, историями о животных.

Собеседник «Петрозаводск говорит» в издательстве Alpina Pro рассказала, что в сборник включили карельскую сказку «Черная уточка».

Книга построена как путешествие по регионам России. Читатель следует от раздела «У печи, где начинается сказка» к северным лесам и речным тропам, горам и степям, сибирской тайге и «краю земли» у ледяных морей. Рядом с Коньком-Горбунком, Финистом Ясным Соколом и Василисой Премудрой появляются герои сказок народов Севера, Поволжья, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и Чукотки.

В конце книги есть справка о традициях народов. В сборнике объясняется, почему ненцы называют себя «детьми оленя», как карельские песни-руны связаны с «Калевалой», что такое алтайское горловое пение кай и из чего готовят традиционный эскимосский десерт.