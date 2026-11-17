О том, какая ожидается погода в Карелии сегодня, 17 ноября, рассказали в региональном гидрометцентре.
В республике будет облачно. В большинстве районов ожидаются небольшие, на севере и западе местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер подует южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, +5.
В Петрозаводске облачная погода. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Воздух прогреется лишь до +1, +3. Атмосферное давление будет понижаться.
По данным российского гидрометцентра, в Калевале +2,
в Кеми +1,
в Кондопоге +4,
в Медвежьегорске +3,
в Сегеже +2,
в Сортавале +5,
в Суоярви +3,
в Пудоже +2,
в Олонце +4.