Во вторник температура воздуха в республике будет колебаться от 0 до +5

Фото: Петрозаводск говорит

О том, какая ожидается погода в Карелии сегодня, 17 ноября, рассказали в региональном гидрометцентре.

В республике будет облачно. В большинстве районов ожидаются небольшие, на севере и западе местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер подует южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, +5.

В Петрозаводске облачная погода. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Воздух прогреется лишь до +1, +3. Атмосферное давление будет понижаться.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале +2,

в Кеми +1,

в Кондопоге +4,

в Медвежьегорске +3,

в Сегеже +2,

в Сортавале +5,

в Суоярви +3,

в Пудоже +2,

в Олонце +4.