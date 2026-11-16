Временный мост в Калевальском районе оборудуют до конца года

Вопрос о восстановлении переправы на севере Карелии обсудили на заседании Правительства региона под руководством Главы республики Артура Парфенчикова

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Вечером 8 ноября на 78-м км автодороги «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша» частично обрушился мост через Мелличайоки. Предположительно, причиной стала большегрузная строительная техника: при прохождении переправы машина могла превысить допустимую массу.

Подрядчиком выступит Дорожно-строительная компания ООО «ПСК Строитель». В отношении компании, техника которой частично обрушила существующий мост, ведется претензионная работа. Ждать, пока пройдут все необходимые процедуры, и предприятие найдет средства на восстановление, мы не можем, потому что речь идет о сообщении с поселком Боровой. Временный мост уже везут на место работ,

– сказал Виктор Россыпнов.

Временную переправу подрядчик планирует обустроить до середины декабря. В первом квартале 2027 года начнётся разбор повреждённого сооружения и возведение на его месте нового моста.

Объездной путь содержит Лоухское ДРСУ, контроль ведёт Управтодор Карелии. Автобус «Костомукша – Боровой – Юшкозеро» пока курсирует в объезд, а после ввода временного моста вернётся на привычный маршрут.