Самая низкорослая женщина-пожарная в мире ранее работала менеджером

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Британское интернет-издание The Independent рассказало историю 32-летней женщины, которая уже пять лет работает в пожарной охране штата Миссури (США). Рост американки составляет всего 147 сантиметров. Она официально признана самой низкорослой женщиной-пожарной в мире, отмечает Общественная служба новостей со ссылкой на своих зарубежных коллег.

Прежде чем стать пожарным, женщина работала менеджером, но рутина ее съедала. В 2020 году окончила пожарную академию и приступила к службе.

Рекордсменка отметила, что ее нестандартные физические параметры стали уникальным тактическим ресурсом при спасении людей. Например, только она одна смогла проникнуть внутрь запертого дома, пробравшись через небольшую дверцу для собак.

У предыдущей рекордсменки был рост 152 сантиметра.