Диеты к Новому году чреваты камнями в почках и не только

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К Новому году, как и к пляжному сезону, хочется подойти постройневшим. Достичь этого можно только правильными, но ни в коем случае не рывкообразным способом. Такой «бег» на короткую дистанцию чреват «букетом» заболеваний. О том, чем чреваты жесткие предновогодние экспресс-диеты, прежде всего белковая, в беседе с «Абзацем» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, резкий отказ от привычного рациона питания может спровоцировать хронический стресс, камни в почках и застой желчи. А из-за сокращения поступающих калорий усилится тяга к сладкому и жирному, что неизбежно приведет к срыву диеты.

Самым удручающим результатом будет больший набор веса после праздников, поскольку организм начинает активно создавать жировую подушку безопасности и откладывает «запасы» в проблемных зонах, отметила диетолог.