Очередной земельный скандал показал, что происходит в Лахденпохском районе

Фото: Антонина Кябелева

12 ноября судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии приняла окончательное решение по земельному спору между прокуратурой Лахденпохского района и питерской компанией ООО «Сигма плюс», построившей на острове Кильпола Лахденпохского района целый комплекс различных сооружений. Речь идет о земельных участках, предназначенных для ведения сельского хозяйства.

Исход этого дела было сложно предсказать. Дело в том, что судья Лахденпохского района Лариса Назарова отказала прокуратуре в удовлетворении иска, посчитав, что возведенные питерской компанией спорные здания и сооружения вполне соответствуют целям ведения сельского хозяйства, а эксперты не подтвердили, что земли являются сельхозугодьями.

Между тем сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили на землях, где разрешено вести исключительно сельхоздеятельность, пять жилых строений и две хозпостройки. Незаконные строения на арендованных ООО «Сигма плюс» участках сотрудники Россельхознадзора квалифицировали как базу отдыха.

О том, чем закончился этот непростой судебный процесс, читайте здесь.