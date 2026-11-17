Пора планировать путешествие или дачные дела. Какие месяцы станут самыми прибыльными для отпуска в следующем году

фото «Петрозаводск говорит»

Эксперт сервиса по поиску работы перечислил лучшие месяцы для отпуска в будущем году. В организациях уже задумываются над графиком отпусков на будущий год, возможно, кому-то в Карелии рекомендация эксперта даст пригодится.

Наиболее выгодным временем для отдыха станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. При выборе конкретных дат для отдыха следует обратить внимание на число рабочих дней в календарном месяце, сообщает РИА Новости.

В названных месяцах будет 22 рабочих дня. Эти месяцы подойдут для отпуска работников на окладе.

Отпускные считают по среднему дневному заработку за последний год. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше теряет сотрудник в деньгах, меняя зарплату на отпускные.

А вот в январе, феврале и мае из-за длинных праздников рабочих дней меньше, поэтому каждый из них стоит дороже. Уходить в отпуск в эти месяцы финансово будет невыгодно.