Кладбище погибших бойцов СВО в Кеми утопает в болоте

Текст: Елена Малишевская, фото: Андрей Федоров, паблик "Подслушано/Кемь"

Городское кладбище в Кеми никогда не отличалось ухоженностью: мусор, зимой нечищенные дорожки, летом трава по пояс. Как говорят местные жители, медведя или гадюку не сразу заметишь - так все запущено. Недавно администрация выделила отдельный участок для погибших в зоне специальной военной операции. Казалось бы, уж это место должно быть в порядке. Но нет: и кладбище погибших защитников отчечества представлят собой жалкое зрелище.

«Настоящий шок испытал рядом с участком, где покоятся погибшие на СВО кемляне. Выцветшие фотографии. Лужи, грязный ручей. Брошенная куча спиленных деревьев, мусорные баки. «Позор!», - возмущались проходившие мимо люди. Они правы. Позор!»,

- поделился общественник из Кеми Андрей Федоров.

По обе стороны от нового участка, где уже около десятка захоронений, находится болото. Вода скапливается на кладбище, подтапливает могилы. Родственники подкладывают под опалубки камни или кирпичи.

«О таком понятии, как дренаж, в нашей администрации как будто не слышали. Работники кладбища сами прокопали какие-то траншеи, чтобы вода уходила. Но это плохо помогает»,

- рассказал Андрей Федоров.

Жители Кеми, подписчики местных сообществ уже даже не удивляются, когда в пабликах появляется такое объявление:

«Осторожно, на кладбище бродит медведь!»

Гость из леса часто переварачивает мусорные баки и оставляет на них следы.

Зимой в местных сообществах можно наблюдать за такой перепиской:

«Кто знает, на городском кладбище можно ли пройти к могилам, и чистят ли, вообще, тропинки? Скоро собираюсь приехать, надо родственников навестить…»

«Сам лучше возьми с собой лопату и откопай себе тропинку. Есть такие места, где мало ходят, там тропинок нет. Или обувь с высоким голенищем».

Администрация Кемского района не раз объявляла аукцион на выбор подрядчика, который будет отвечать за порядок на кладбищах. Предполагалось, что летом раз в неделю нужно косить траву и делать уборку. Также нужно было вовремя убирать аварийные деревья. Зимой с такой же периодичностью - раз в неделю чистить дорожки и проезды, посыпать их противогололедными средствами. Стоимость одного из последних контрактов – 780 тысяч рублей. Подрядчики сменялись, одни приходили, не справлялись, другие приходили, не справлялись, одно оставалось неизменным - неухоженность городского кладбища.

«Вы приезжайте к нам, сами посмотрите, в каком все состоянии. Даже если администрация привезет машину песка и засыпет территорию нового участка, осенью, когда дожди пойдут, все вернется - вода, грязь, болото»,

- рассказал Андрей Федоров.

В 2023 году Кемь «прославилась» тем, что зимой катафалк застрял на кладбище. Машина не могла проехать по сугробам, мужчины толкали ее, видео получило резонанс в сети. Тогда Кемская администрация не могла отмолчаться и сообщила, что в отношении подрядной организации применены штрафные санкции. Прошло полтора года, а что изменилось? В общем-то, ничего. Зимой нужно брать с собой на кладбище лопату и надевать валенки. В другое время года - резиновые сапоги.

Хотя нет, изменение есть - отдельный участок для погибших на СВО. Печально, что он очень быстро заполняется могилами. И ужасно, что он в таком состоянии. © «Петрозаводск говорит»