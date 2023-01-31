В Петрозаводске прошло масштабное занятие по взаимодействую всех служб

Угроза терактов оставалась реальной, постоянно предупреждали население власти в первые годы двухтысячных. К ним должны быть готовы все населенные пункты – большие и малые.

Готовность аварийных служб Петрозаводска проверило Управление по делам ГО и ЧС. По легенде учений взрывное устройство было заложено на Перевалке в подвале жилого дома №26 по улице Пархоменко. Взрывное устройство «обнаружили» в 13.30. А вот все подступы к дому были оцеплены сотрудниками дорожно-патрульной службы уже за час до этого. В жизни такого не бывает.

Жителей первого подъезда эвакуировали в ближайшую школу. Всего предстояло эвакуировать около пятисот человек. Затем отключить дом от систем жизнеобеспечения. По адресу Пархоменко-26 высадился целый десант руководителей разных служб – начальники ЖЭУ, заместители мэра, представители аварийных служб. Впрочем, их оперативность как раз и предстояло проверить. Начальник Управления по ГО и ЧС Петрозаводска Владимир Козлов вел отсчет времени и утверждал, что про эту ситуацию с заложенной взрывчаткой службы, получившие вызов, заранее не знали. Он сообщил, что им дано тридцать минут на прибытие. Но этого времени хватило с избытком. Уже через семь минут друг за другом прибыли машины «Водоканала», «Скорой помощи», Пожарной службы. Было похоже на то, что об учениях город хорошо знал.

«Это не учения, это показное занятие, - уточнил Владимир Козлов. – Для руководящего состава, для того чтобы все прекрасно понимали, какой объем работ выполняется в случае сообщения о заложенном взрывном устройстве в жилых домах». Журналиста заинтересовал насущный вопрос. Все люди – и журналисты, и оперативные службы – стояли рядом с домом, в котором по легенде находилось устройство. Наверное, это опасно? «В реальной жизни, - заверил начальник Управления ГО и ЧС, - столько народа тут стоять не будет. И в реальной жизни предварительного согласования не будет». Оставалось надеяться, что и без согласований все городские службы будут действовать слаженно и оперативно.

Угрозу безопасности обычных квартиросъемщиков подчас представляют не террористы, а нечистые на руку и бессовестные граждане. С 2000 года в городской отдел милиции стали поступать заявления о повреждении лифтов в домах Петрозаводска. Работники милиции сбились с ног, разыскивая тех, кто крадет части лифтовых механизмов. Один из таких вредителей был пойман. Его взяли под стражу.

За те три года в милицию поступило около сотни заявлений от организации, которая содержала и ремонтировала лифты Петрозаводска, о пропаже катушек из лифтовых камер. Они исчезали из многоэтажек Ключевой, Кукковки, Древлянки и других районов. Только в Зарецкий отдел внутренних дел с мая 2002 года поступило 35 таких заявлений. Один из расхитителей лифтового хозяйства был пойман с поличным и давал показания. Поймать его было нелегкой работой.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место приема данных катушек и путем продолжительной работы установлен человек, который занимался хищением данных катушек. Чтобы их сдавать в пункт приема металла и получать за это прибыль»,

- рассказал Александр Романов, оперуполномоченный Зарецкого ГОВД.

Как сообщил изобличенный злодей, он сдавал их в пункт по 92 рубля за одну катушку. Приемщик, по словам пойманного, никогда не интересовался, откуда эти катушки берутся. Объяснил свои неприглядные действия задержанный очень просто: «Денег не хватало. Я пока сейчас не работаю». Вероятно, этот человек не думал о том, что, зарабатывая таким способом себе на кусок хлеба, он не просто ломал технику, но и подвергал опасности жизни людей.

Таким было 31 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.