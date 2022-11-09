О подозрительной машине со взрывчаткой сообщил по «02» петрозаводчанин

После событий, которые произошли в октябре 2002 года, а именно теракта в Москве на Дубровке, когда террористы захватили зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост», в стране вновь громко заговорили о бдительности. Так уже было осенью 1999 года, после серии терактов в разных городах нашей страны – Москве, Волгодонске, Буйнакске. После этого все службы Карелии были задействованы, чтобы предусмотреть и предупредить возможные теракты.

И вот – в ноябре ровно двадцать лет назад карельские власти получили предупреждение, что на территории нашей республики могут готовиться террористические акты. В связи с этим, начиная с 7 ноября в Карелии был проведен комплекс специальных профилактических мероприятий. А 9 ноября поздно вечером в Древлянском отделении милиции раздался звонок. Житель одного из домов этого микрорайона предупредил, что у его подъезда оставлена без присмотра подозрительная машина.

Почти сто пятьдесят человек – жители двух подъездов дома №10 по бульвару Интернационалистов поздно вечером были эвакуированы из своих квартир. Причиной тому послужили следующие события, о которых доложил органам бдительный петрозаводчанин. Рассказал об этом на брифинге в правительстве Сергей Пьянов, начальник управления спец.программ Главы РК: «Подъехали две автомашины с иногородними номерами. В них находились лица кавказской национальности. Которые быстренько пересели из одной машины в другую, одну машину у подъезда бросили и скрылись». Во двор дома после звонка гражданина в течение нескольких минут прибыли спец.подразделения МВД и ФСБ, кинолог с собакой. Было принято решение об эвакуации людей. Эвакопункт был размещен в школе №46, находящейся неподалеку.

«Настолько быстро была проведена эта эвакуация, что родственники вывели одного из инвалидов, то есть его тепло одели, но забыли одеть нормальную обувь. И вывели его в домашних тапочках»,

- вспоминал Пьянов.

Пока взрывники и спасатели занимались автомашиной, оперативники искали тех, кто ее там оставил. «Были установлены лица, которые могли быть причастны к этой автомашине. По одному из этих лиц, как оказалось, в прошлом была возбуждена проверка по поводу причастности его к незаконному хранению оружия», - сообщил Пьянов.

Специально обученная собака, подойдя к машине, как говорят профессионалы, «сделала стойку». То есть обнаружила запах взрывчатого вещества. И в это время подошел владелец «девятки» с региональным номером «74».

«Машина была вскрыта. И когда удостоверились, что ее можно буксировать, ее осторожно отвели на перекрытый заранее участок автомобильной дороги за городом, где детально был проведен осмотр этой машины», - рассказывал Пьянов. Как сказали журналистам, с большой долей вероятности можно было предполагать, что в этой машине действительно возили некое взрывчатое вещество. Более того – в одной из квартир эвакуированного дома собака так же обнаружила запах взрывчатки. Следствие по этому делу вели работники МВД и ФСБ. По словам главного карельского спасателя Николая Федотова, жители дома восприняли происходящее, как учения.

Одно радовало в этой истории правоохранительные органы: петрозаводчане прислушались к призывам быть внимательнее. Если бы не бдительный жилец дома с бульвара Интернационалистов, об этом автомобиле правоохранительным органам ничего не было бы известно.

В СКК «Центр» на набережной Варкауса прошел необычный футбольный турнир. За Кубок Дружбы-2002 сражались сборные команды детских домов Петрозаводска.

Как утверждали зрители сего действа, таких азартных болельщиков СКК «Центр», наверное, никогда не принимал. За парней из детских домов Петрозаводска болели и их друзья, и подруги, и воспитатели. Кубок Дружбы, который организовали для юных футболистов энтузиасты из национально-культурной автономии армян Карелии при поддержке руководства СКК, удался на славу. Главный судья соревнования Сергей Мирзоян признал: «По классу они, в принципе, равны. Но тут дело в том, что все проходит в один день, мы здесь немного не рассчитали. Нет определенного отдыха. Команды играют без перерывов».

Команды, действительно, показывали если не совершенное владение футбольной техникой, то уж такой азарт, которому бы лучшие игроки сборной страны позавидовали бы. Одного игрока организаторы соревнований прозвали «наш местный Сычев». Сергей Мирзоян сказал: «Самородки у нас всегда были. У ребят есть своя техника, ее надо, конечно, оттачивать. Для этого нужны профессиональные педагоги. А так – все дети талантливые. Но это просто надо развивать». Развивали свои футбольные таланты парни из детских домов самостоятельно. Хотя и взрослые им иногда помогали.

«Мы делимся на команды, играем сами. У нас есть Рябов Игорь Алексеевич, он наш физрук, наставник», - сказал игрок Виктор Власов, из детского дома №3. На том турнире больше всех повезло воспитанникам четвертого детского дома, они завоевали кубок и золотые медали. А после игры футболистов и болельщиков ждал банкет с фруктами, бутербродами и чаем. На нем со своими новыми друзьями можно было обсудить планы на будущий футбольный сезон.

Таким было 8 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.