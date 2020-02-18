Психбольной, назвавшись Сталиным, занялся терроризмом в Петрозаводске

Жители трех домов микрорайона Древлянка поздним вечером ровно 20 лет назад были спешно эвакуированы на улицу. Это произошло после того, как на дежурный пульт Древлянского ГОВД поступило сразу несколько сообщений о том, что в подвалах этих домов заложены взрывные устройства. 63-летний житель Древлянки с диагнозом шизофрения умудрился продержать в 2-хчасовом жутком страхе многочисленное население этого района. Первый звонок о том, что заминирован жилой дом по адресу Лесной проспект,11 поступил на пульт Древлянского ГОВД в 19.40. Спустя пять минут тот же голос поведал о заминированном доме по Лососинскому шоссе,31 корпус 1. И вскоре еще один звонок того же содержания указал еще один Древлянский адрес — Березовая аллея,33. «Древлянкий отдел был поднят по тревоге. Подключились к нам оперативные службы ФСБ, МВД, УВД Петрозаводска, - рассказывал В.П.Гриппа, начальник ГОВД. - Поднимался по тревоге также ОМОН».

Около сотни сотрудников милиции приступили к эвакуации жителей, которые уже мирно готовились в этот час ко сну. А затем силовики дотошно проверили все подвалы и чердаки, указанных анонимщиком домов. «Правильно и сделали! Они все же народ хотели спасти, - говорила жительница одного из домов, которая ничуть не обиделась на переполох, который был устроен правоохранительными органами. - Ведь позвонили же, сказали, что мина или бомба подложена. Они очень быстро все это сделали. И народ вышел, раз мина, надо одеваться, бежать. Кое-как оделись, на себя пальто, без чулок, без всего — бегом из дому. И все так — только смотришь, все бегут вниз».

Сотрудники угрозыска Древлянского ГОВД и Дежурной части УВД города в течение 20 минут установили личность человека, который звонил со своего собственного квартирного телефона. «При проверке оказалось, что это психбольной, который стоит на учете в Психоневрологическом диспансере на Краснофлотской», - сообщил Гриппа. Охранники правопорядка привыкли ко многому, чего никак не скажешь о мирных гражданах. Кроме эвакуации некоторые жители сами пережили телефонный терроризм (а в те годы просто житья от него не было — как в жилые дома «бомбы подбрасывали», так и в больницы), так как злоумышленник звонил им лично и предупреждал о взрыве. «В одной из квартир раздался телефонный звонок, и жильцы, которые сняли трубку, услышали мужской голос, который сказал, что ваш дом заминирован, в подвале находится взрывное устройство. Первая реакция была у жильцов — спросить, кто это говорит? И в ответ услышали, что говорит Сталин Иосиф Виссарионович», - сообщил сотрудник милиции.

Этот «Сталин» был бессменным клиентом «Матросов». За 10 минут, в момент отлучки жены в магазин, он успел поднять по тревоге всю милицию и выгнать на улицу сотни людей. Кстати, у Психоневрологического диспансера просто не было бензина, поэтому транспорт за больным не выслали. И он переживал свое обострение дома. А вместе с ним его обострение пережили население Древлянки, силовые органы города и даже служебные собаки.

Скандальная тема в то время — ситуация на алкогольном рынке республики после отмены региональных защитных этикеток — стала главным предметом разговора на пресс-конференции в Управлении вневедомственной охраны МВД Карелии. Журналистам поведали, куда на самом деле шли деньги, полученные с торговцев за защитные марки. Пресс-конференцию начальник Управления вневедомственной охраны при МВД Карелии Вячеслав Коробейников начал с недвусмысленного признания по теме встречи: «Порой не очень приятно читать то, что на 200% не соответствует действительности. Имею в виду прежде всего эту пресловутую тему, связанную с алкоголем». Согласно его заявлению, пора уже расставить все точки над «и» и снять все возникающие вопросы относительно того, куда девались деньги, вырученные от работы отдела по подтверждению легальности происхождения алкоголя, возложенные в свое время на вневедомственную охрану. Как было сказано на пресс-конференции, тенденциозная оценка отдельных направлений деятельности подразделения не дает объективной картины и создает искаженное представление обо всей службе УВО и МВД Карелии в целом. По предоставленным данным, за 11 месяцев было получено более 2 миллионов рублей доходов. Деньги были потрачена на приобретение средств связи, компьютерную технику, автотранспорт, на развитие производственной базы: «Есть все накладные, есть все платежные поручения — где деньги, когда и куда они ушли». Представителям СМИ так же напомнили, что кроме решения своих узковедомственных задач служба охраны прежде всего занимается обеспечением сохранности всех форм собственности. А для того, чтобы эффективно выполнять свою работу, необходимы реальные деньги. Ведь не секрет, что в те времена преступники подчас были оснащены гораздо более совершенной техникой, чем милиция. И мобильная, технически хорошо оснащенная служба охраны в силах реально повлиять на состояние криминогенной обстановки в республике.

С начала марта 2000 года газетный прилавок Карелии пополнился еще одной новинкой, впрочем, новинкой, хорошо известной. В Петрозаводске начали печатать ежедневник «Комсомольская правда». В те годы «КП» попадала даже в столицу Карелии минимум с 2-хдневным опозданием. Тем не менее, более 6 тысяч жителей республики могли считаться либо подписчиками, либо постоянными читателями этого издания. Именно с такого тиража и рассчитывали начать авторы нового проекта «КП в Петрозаводске», рассказывающего не только о столичных, но и о местных новостях.

При этом фирменный стиль «Комсомолки» оставался неизменным. Главред новой газеты Наталья Ермолина рассказала: «Вообще-то у «Комсомолки» всегда было три принципа, которые редактор понедельничного московского выпуска зашифровал: «СПП». Это сенсационность, полезность и прикол. У «Комсомолки» всегда были фирменные и подача материала, и рубрики, и информация. Мы не будем гоняться за всей информацией, поскольку мы не можем на первом этапе конкуренцию составить всем существующим изданиям, потому что уже ниши многие заполнены. Мы будем искать свой голос». Выходить газета планировала с начала марта, печатали ее в типографии имени Анохина, а в Петрозаводск из Москвы пересылали по электронной почте. Местная редакция меняла в ней несколько полос, в том числе телевизионную программу. Авторы рассчитывали за 3-4 месяца довести карельский тираж до 10 тысяч экземпляров, после чего начать окупать себя и зарабатывать деньги. Что касается местных политических разборок, то издание обещало «парить» на достаточной для независимости высоте.

«Нас меньше всего интересуют политические разборки, мы будем как раз показывать: двое дерутся — третий не встревай», - заявила главред.

Таким было 18 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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Фото: stv24.tv