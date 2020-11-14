Общественность возмутилась, что в центре Петрозаводска «обрили» сквер

Ассоциация Зеленых Карелии ровно 20 лет назад решила обратиться к властям Петрозаводска с просьбой прояснить ситуацию с очередной вырубкой тополей в центре города. Речь шла о деревьях вокруг нового здания на улице Титова. Еще в начале строительства здания, в котором впоследствии поселилось несколько внушительных фирм и организаций, добрая половина сквера возле Национального банка на улице Титова была вырублена (кстати, ситуация повторялась, ведь в 1997 году проходили рубки на этом же месте, и Зеленые опять негодовали). Жильцы соседнего дома пытались протестовать, но их не слушали. Со временем возник вялотекущий конфликт. Организации продолжали вырубать тополя, уже под автостоянку. Жильцы, видя тщетность своих протестов, махнули на это рукой. Зеленые же поспевали к месту событий тогда, когда все уже вырублено.

Вот и в 2000 году еще тридцать деревьев на этой территории срубили под самых корешок. Больше всего зеленых угнетала мысль, что делается это без спроса общественности.

«Пусть докажут нам, что это необходимо. Но этого не делается. Все делается, можно сказать, тайно. И быстро», - возмущался Дмитрий Рыбаков, координатор Ассоциации Зеленых Карелии. Тайно и быстро вырубили экологически ценные тополя. Сколько твердили Зеленые, что тополь человеку друг, товарищ и брат. Но для человека, особенно для владельца движимого и недвижимого имущества, тополь на этой территории — враг народа. Для них автостоянка была важней кислорода в городе. Впрочем, экологи не знали, кто именно и зачем вырубил деревья. Хотя по традиции подозревали городской комбинат благоустройства. Требования включить их в список организаций с совещательным голосом при подобных вырубках услышан не был. Поэтому экологи могли возбуждать общественный протест уже после того, как деревья вырублены.

«Я думаю, что в любом случае, даже по этой же причине, нужно садиться и обсуждать этот вопрос вместе. Об этом мы говорили и будем говорить все время», - заверил Рыбаков. Кстати, в те годы экологам говорить о городском кислороде приходилось гораздо чаще. Ширилось и росло благосостояние бывшего советского человека, он обрастал собственностью, и машин на дорогах становилось больше. Так что проблемы автостоянок, которые традиционно в городе Петрозаводске почему-то стали решаться за счет зеленых кислородных насаждений, только выросли.

В дни школьных каникул спортивная школа №7 провела традиционный турнир по мини-футболу «Ноябрьские игры 2000». В СКК «Центр» подводили итоги турнира и награждали победителей. По заявлению самих «мини-футболистов», они выбрали именно этот вид спорта, потому что он жил, жив и будет жить во всем мире, как самый популярный и самых любимый и детьми, и взрослыми. За три дня турнира в СКК прошло 45 игр. Встречались 14 команд. Большинство из них — питомцы ДЮСШ-7. Но были и гости из Кондопоги, Олонца и Чалны. Управление физкультуры городской администрации и спортивная школа каждый год приглашали на турнир футболистов со всей республики. Но к сожалению, немногие из них могли собрать необходимые суммы на приезд. То ли по причине отсутствия других соперников, то ли потому, что петрозаводские одиннадцать команд ДЮСШ-7 всегда были хорошо подготовлены, но первые два места и четвертое достались именно им. Бронзу завоевала Кондопога. Лучшим бомбардиром, забившим на турнире 12 мячей, был признан Иван Ткаченко из клуба «Форвард». Другой участник команды этих золотых медалистов Алексей Витковский рассказал, что научиться побеждать просто — нужно начинать с родного двора: «Со двора! Я играл с друзьями старшего года, чем я. Учился с ними и научился играть в футбол. Много ли окон было побито во время учебы? Достаточно. Мы успевали убегать».

За победу командам подарили помимо почетных, но несъедобных грамот и дипломов, вкусные торты. Их тренеры школы покупали сами. Судили соревнования ребята из той же школы старших возрастных групп. Закончился турнир обоюдными поздравлениями и товарищеским матчем сборных Санкт-Петербурга и Петрозаводска. В следующий раз ребята встретились уже в январе во время турнира на кубок мэра, где снова им кружило голову стремление к победе. «Что такое побеждать? Настроение — не передать словами. Кто победит — тот знает, как побеждать», - вот как об этом говорили мальчишки.

Таким было ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ogorod.ru)