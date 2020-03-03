Полукриминальный имидж древесины в Карелии плохо влиял на ее продажи

В Карелии Ассоциации «Зеленых» ровно 20 лет назад предъявили обвинение в том, что они работают на интересы конкурентов карельских предприятий. Имелись в виду, конечно, лесозаготовители. Это обвинение вынудило собраться на встречу с журналистами российское отделение «GreenPeace», лесной клуб российских неправительственных организаций и студенческую природоохранную организацию Карелии.

Еще в 1996 году общественная природоохранная организации России предложили правительству Карелии зарезервировать лесные массивы на территории республики, которые не были затронуты хозяйственной деятельностью человека. Руководство республики на это не согласилось. За прошедшее время представителями «GreenPeace» было проведено детальное обследование потенциальных массивов малонарушенных лесов. Они существенно уточнили их границы и составили подробную карту.

По новым данным, общая площадь ценных лесных территорий Карелии вместе с болотами и озерами составила около 7,5% от общего лесного фонда республики. Прекращение их использования, по мнению зеленых, не нанесет ущерба экономике лесного сектора. Координатор лесной программы Гринпис РФ Алексей Ярошенко уточнил: «Совершенно очевидно, что очень многие проблемы с реализацией на мировом рынке продукции карельского лесного комплекса связаны с неблагоприятным (как в экологическом плане, так и в криминальном плане) имиджем этой древесины. Если будет сделан такой важный шаг, как резервирование и сохранение наиболее ценных лесных массивов Карелии, я абсолютно уверен, что это будет расценено на чувствительных экологических рынках весьма высоко. И существенно укрепит позиции продукции карельского лесного комплекса».

В последнее время, однако, все чаще сотрудников неправительственных природоохранных организаций стали обвинять в попытке разрушения лесного комплекса Карелии и деятельности, противоречащей интересам ее жителей. Итоги опроса общественного мнения по проблемам охраны и использования лесов Карелии показал, что сами жители нашей республики причины кризиса промышленности в деятельности «Зеленых» не усматривают. Подавляющее большинство опрошенных, а всего их было более двух тысяч, считали, что истинной причиной является неконтролируемый вывоз лучшей части древесного сырья за рубеж. И потому поддерживали установление таможенных пошлин на его экспорт. Больше половины ответивших на вопросы предложенной анкеты считали, что деятельность лесозаготовительных фирм в Карелии вообще не приносит пользы местному населению. Зато они уверены, что такая деятельность на руку самим работникам лесной службы, сделавшей заготовку леса полукриминальным занятием: взятки, продажа древесины «налево». Всего лишь 0,6% опрошенных верили в их честность. Таким образом мнение простых жителей республики и то, как пыталось представить ситуацию руководство, разительно отличалось друг от друга. Можно говорить о необъективности опроса, но, как сказали на пресс-конференции, есть еще и факты, которые также свидетельствовали не в пользу чиновников РК. «Зеленые» были готовы на конструктивный диалог, но предложение лесного клуба по экологизации лесопользования в нашей республике, переданные лично первому вице-премьеру правительства Маслякову, ожидали ответа с августа 1999 года.

Неожиданная метель спутала все карты петрозаводчанам. По заснеженным дорогам трудно было пробираться на работу. К обеду снегоуборочная техника в город вышла. Но работники ГорДЭУ не были уверены, что ситуация в следующий раз окажется под контролем. Не было гарантии, что топливо им все так же будут давать в долг. Работники ГорДЭУ к таким природным катаклизмам были готовы. Правда, только морально. Поскольку на начало этого дня их запас топлива был на полном нуле. А положение усугублял долг за бензин и дизельное топливо в размере 180 тысяч. Тем не менее после 10 утра уборочные машины все же вышли на дороги города — ГСМ дали в долг. Ситуация оказалась под контролем. Неизвестно, правда, захотят ли в следующий раз руководители автозаправочных станций быть альтруистами, а работники дорожно-эксплуатационного управления уже в который раз брать на себя роль просящих. Складывающаяся ситуация уже не на шутку волновала тех, кто непосредственно отвечал за безопасность на дорогах.

«На данный момент вся техника, которая работает на солярке — она стоит, - пояснил начальник отдела ГИБДД В.В.Моисеенко. - Все, что зависит от госавтоинспекции — мы написали во все инстанции, куда только могли. Именно в таком бедственном положении у нас уборка в зимний период. Письма были направлены главе самоуправления, вице-премьеру правительства Маслякову». В разговоре дорожники посетовали на то, что снега выпало мало. Не справились бы они — и тогда даже комитет по городскому хозяйству, призванный финансировать эту деятельность, почувствовал бы важность их работы.

Плохое состояние дорог и в частности значительное сокращение проезжей части из-за сугробов на обочинах — все это стало причиной, по которой сотрудники ГИБДД настаивали на перевод некоторых центральных улиц города на одностороннее движение. С 1 марта такая участь ожидала улицу Андропова.

Благосостояние определенной части российского общества росло, а следовательно возросло количество машин, которым оно обладает. Пропускная же способность улиц в центральной части нашего тихого и уютного городка сокращалась.

«Интенсивность движения во много раз возросла, по сравнению с прошлыми годами, - сообщил Моисеенко. - И у нас те улицы, реконструкция которых вообще не ожидается в ближайшие годы, пропускная способность по ним у нас резко уменьшилась. В связи с тем, что они узкие, старой постройки, так скажем». Люди, по долгу службы отвечавшие за состояние дорог и за безопасность на них, задумались о том, как при минимальных затратах максимально облегчить жизнь автолюбителям и пешеходам. С 1 марта вступала в действие первая часть плана, разработанная ими. На улице Андропова с тех пор можно ездить только в одну сторону: от проспекта Карла Маркса до проспекта Ленина.

«Должно стать лучше, чем есть. Потому что действительно — улицы узкие, очень сложно разъезжаться. У нас столкновения в зимний период — касания мелкие, по крайней мере мы это уберем», - вздыхали в ГИБДД. В дальнейшем предлагалось провести ту же процедуру с улицами Дзержинского и Красной. В купе с этими относительно малозатратными действиями в центре города собирались организовать стоянки и парковки, чего мы ждем до сих пор. Приходилось разве что прислушиваться к совету профессионала: «Просто водителям быть повнимательнее. Выбирать скорость движения, исходя из погодных условий. Мы все тут живем, все знаем, какие тут дороги. Что через пять метров может быть и лед, и все что угодно».

Таким было 3 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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