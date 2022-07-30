Настоящие патриоты своего края обустроили в районе Карелии стадион

После неудачного выступления российской сборной на Чемпионате мира по футболу ровно 20 лет назад, в стране заговорили о том, что у нас нет хороших полей и нет кадров для воспитания юных футбольных дарований. Но также было отмечено, что многое зависит не только от государства. А от доброй воли любителей футбола. То есть от обыкновенных людей, которые порой делают больше, чем чиновники от спорта. В поселке Пряжа благодаря таким людям в те годы восстанавливался стадион.

До того, как за него взялись, стадион в Пряже был похож на нечто среднее между вытоптанным пастбищем и песчаным карьером. Но там началась реконструкция, которую своими силами вело одно из крупнейших хозяйств района – АО «Алви». Его директор Сергей Зайцев сообщил: «Мы это полностью снесем в ближайшую неделю. Посеем на газоне травку. Мы взяли проект в Финляндии, у наших друзей. И через год здесь будет уже хороший футбольный газон».

В Пряже футбол всегда любили. Даже на старом неудобном стадионе проходили игры на Кубок Карелии среди взрослых и юношеских команд. Инициаторы реконструкции стадиона братья Зайцевы и сами с увлечением гоняли мяч в свободное время. И содержали обе районные команды – детскую и взрослую. «Наша задача в том, чтобы те дети, которые здесь сейчас играют в футбол, в будущем захотели работать на нашем предприятии. А взрослые из команды – они все уже работают! Это наша производственная команда».

Молодые футболисты Пряжи были хорошо известны, и не только в Карелии. На их счету множество побед в международных турнирах: «Ежегодно наши обе команды выезжают за рубеж. В этом году детская команда была в Швеции на турнире «Белые ночи», где участвовало 600 команд. И удачно провела четыре встречи. Мы очень рады этому!» Шел первый этап реконструкции стадиона. Через три года, обещали Зайцевы, здесь будет и отличный газон, и удобные раздевалки, душ, летнее кафе. Проект стоил два миллиона рублей. Ни копейки из бюджета они на эти цели не просили.

25 июля в 1980 году ушел из жизни Владимир Высоцкий. Не одно поколение любило его стихи и песни. В Карелии тогда работал человек, судьба которого была связана с Владимиром Высоцким. Это Вадим Туманов, председатель кооператива ПСК «Строитель». Он приехал в Петрозаводск с внуком. На тот момент уже 15 лет этот кооператив занимался строительством дорог в Карелии. В день памяти Высоцкого сам Вадим Иванович и его тумановцы побывали в Кижах. Впервые за долги годы труда на благо нашей республики.

У него самого была легендарная судьба. В 1948 году его арестовали – шпионаж, террор, антисоветская агитация, статья №58, знаменитая политическая. Затем была Колыма, побег, снова тюрьма. В 1956 году его выпустили. И лишь спустя тридцать лет реабилитировали. В 2002 году он был окружен друзьями и единомышленниками, на которых можно было положиться, с которыми он прошел путь золотодобытчика и строителя дорог. «Как-то много лет тому назад ночью мы поспорили с Высоцким. Уснули мы в четвертом часу. А спорили – как должен прожить человек? Мы поспорили, а я и сейчас не могу понять, кто же все-таки из нас прав… Я и с ним согласен во многом: все потерять и вновь начать с мечты, не вспомнив о потерянном ни разу».

В Выставочном зале на Ленина, 26 открылась выставка «Травы и камни», в которой приняло участие более двадцати карельских художников – от классиков-реалистов, до постмодернистов. В тот день Выставочный зал на Ленина больше напоминал летний сеновал. Было жарко, сильно пахло свежескошенной травой. Атмосфера как нельзя более подходила для вернисажа. Куратором выставки выступила художница Юлия Овсиенко, она же культуролог, она же заместитель директора зала, она же – одна из участников экспозиции. К ней присоединились более двадцати единомышленников. В итоге получилось любопытное сочетание, казалось бы, несочетаемого: живописи, графики, инсталляции, фотографии и скульптуры.

«Достаточно сложно организовать очень разных людей, разных в творческом плане, в плане общения, в одну тему, которая была бы всем близка. Вот эта тема мне показалась достаточно демократичной, несложной. Как для наших постмодернистов, так и для классиков», - сказала Юлия.

По ее словам, у нее не возникло проблем с приглашением участников. Все художники с удовольствием предоставили свои работы. Некоторые специально по такому случаю создали новое произведение. В будущем городской выставочный зал собирается ориентироваться именно на такие групповые тематические выставки, обещали устроители вернисажа: «У нас достаточно большие площади, и нам хотелось бы, чтобы это были интересные выставочные проекты, с инициативой, которая исходила бы от самих художников (не имеет значения: карельских, европейских, российских), а не только от самого Выставочного зала, как это произошло сейчас».

Таким было 30 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.