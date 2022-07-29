Число автомобилей в Петрозаводске выросло, а улицы шире не стали

Транспортный поток на улицах Петрозаводска в 90-е годы и начале двухтысячных ежегодно увеличивался на 3-4 тысячи машин. И с каждым годом горожане покупали все больше новых автомобилей. Ровно 20 лет назад журналисты решили выяснить, хватит ли нам дорог на все это великолепие. Самый дорогой автомобиль, на тот момент проходивший регистрацию в Петрозаводске, это английский «Бентли». Две такие машины ручной сборки, стоимостью триста тысяч долларов каждая, получили в 2001 году российские номера на улице Медвежьегорской, прежде чем отправиться в Москву, к своему новому владельцу.

Вообще в Петрозаводске, благодаря соседству с Европой, процент иномарок в транспортном потоке был значительно выше, чем в центральной России. По оценке начальника регистрационного отдела Аркадия Козырева, на четыре отечественных автомобиля приходился один иностранный. Все машины иностранного производства, со сроком эксплуатации не менее 10 лет, регистрировались в Петрозаводске. «У нас создано специализированное подразделение – группа розыска РЭУ, где имеется опытный эксперт, криминалист. Он следит, чтобы не было всяких криминальных проявлений», - сказал Козырев. Проверкой автомобилей занимались четверо сотрудников. В этом году они провели уже более пятисот таких проверок. В результате было возбуждено два уголовных дела.

Самый большой наплыв желающих снять с учета или поставить, или перерегистрировать свой автомобиль происходит весной и осень. Летом работы у РЭУ становится поменьше, зимой и вовсе наступает затишье. В зависимости от сезона на улице Медвежьегорской за день бывает до 170 автовладельцев. «В год мы регистрируем около 15 тысяч транспортных средств. Снимаем с учета около 11 тысяч. Производим перерегистрации 7 тысяч», - сообщил Аркадий Козырев. То есть каждый год в Петрозаводске становилось на 3-4 тысячи автомобилей больше. Причем, с каждым годом уменьшался их средний возраст. А вот магистрали для них шире не становились.

Для хозяек началась пора заготовок. Тем, у кого нет дач с огородами, приходилось закупать овощи на рынке. Цены в том году на овощную продукцию кусались, и не было надежды, что к концу лета огурцы и помидоры станут всем по карману.

Обычно цены на овощи кусаются первую половину лета. Потом становятся более доступными. В 2002 году вопреки ожиданиям покупателей, цены на рынках до уровня прошлого года не упали. Покупатели ругались: «Цены дутые! Завышенные цены, не устраивают нас. Картошка в Карелии по десять рублей килограмм – куда годится? Мы же это сами выращиваем». Пока овощи путешествовали с поля до стола, они успевали подорожать в 7-10 раз, объясняли сами торговцы. Например, килограмм помидоров прямо с поля Дагестана стоит 2 рубля, а на рынке в Петрозаводске они же стоили уже от 14 до 35 рублей. Последними в цепочке повышения цен стояли владельцы ларьков и магазинов. Салех Мамедов владел ларьком, цены на продукцию устанавливал сам, ориентируясь на закупочные цены.

Наценка в рознице была примерно 30%, это немало. В нее входили расходы на транспорт, зарплаты продавцам и прочие траты. Предприниматели были единственными контролерами цен на овощи-фрукты. Государство сложило с себя эту ответственность. «Из товаров, которые регулируются на уровне республики, определена торговая надбавка только на детское питание. Все остальное хозяйствующие субъекты определяют самостоятельно. На это влияет непосредственно спрос, предложение, качество товара, сезонность», - пояснила Лидия Мишина, главный специалист отдела цен и тарифов Минэкономики РК.

Торговцы делали честные глаза и клялись, что цены скинут к августу. У оптовиков было другое мнение. Тогда на юге России было много наводнений, урожай обещал быть скудным. А на дефицит всегда устанавливают высокие цены.

Таким было 29 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.