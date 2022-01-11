Новое оборудование позволило успешнее бороться с угонами в Карелии

Работники дорожной инспекции Петрозаводска ровно 20 лет назад получили замечательный подарок. На выезде из города появился новый компьютерный комплекс, который намного облегчит блюстителям закона работу на дорогах. А на дороге в Песках появилась новая диагностическая станция. На церемонии открытия того и другого объекта побывал лично глава республики. Любителям угонять машины теперь станет весьма сложно колесить по дорогам Карелии – уверяли на первом объекте. Ведь компьютерный комплекс на въезде уже начал свою работу. С его помощью можно определить – что за транспортное средство проезжает мимо поста ГИБДД.

«Данный комплекс позволяет фиксировать проходящие машины, с последующей проверкой по базам угнанного и похищенного транспорта. В том числе по оперативным базам, которые могут вводиться в компьютер уже сотрудниками ДПС», - сообщил Валерий Мигушов, начальник регионального отдела ГИБДД МВД РК.

Такой комплекс, который называли «Поток», стал уже вторым в республике. Первый был установлен в Олонецком районе на границе с Ленобластью. Уже были неплохие результаты от внедрения этой техники.

«Чтобы установить, что машина в розыске, время сработки – это доли секунды», - заверил Мигушов. Отрадно было и то, что аппаратуру изготовили в России, а не в дальнем зарубежье. Поэтому и стоимость ее была не высока – 250 тысяч рублей. Впрочем, в ее надежности не сомневались. Такая система была введена в Олонце за полгода до нового «Потока», и серьезных сбоев у нее не было.

В тот же день комиссия, возглавляемая Сергеем Катанандовым, побывала и на новой диагностической станции в Песках. Подобной той, которая успешно работала на улице Пограничной. Оснащена она была по последнему слову техники.

«Аппаратура немецкой фирмы, которой также оснащена первая станция. Она позволяет полностью произвести диагностику автомобиля. Автолюбитель будет знать о своей машине столько, что, может, он и не догадывался», - пошутил Андрей Фотин, заместитель начальника станции. На станции будет работать три линии. Одна из них предназначалась для автолюбителей Прионежского района, но ее нужно было подождать, обещали запустить в марте. Пропускная способность нового диагностического центра была велика: десять легковых автомобилей или четыре грузовых автомашины в час.

Российская служба спасения отметила в конце декабря свой профессиональный праздник. Героизм и романтика редкой профессии привлекали к ней новое поколение. В петрозаводской школе №5 открылся кадетский класс юных спасателей. Организаторы обещали, что он станет своеобразной кузницей кадров для службы спасения. Учащиеся «а» класса получили в тот день удостоверения и оранжевые береты – символ доблести и профессионализма спасателя. Эта своеобразная церемония посвящения в кадеты в Петрозаводске тогда состоялась впервые. Создать специальный класс кадетов службы спасения – это была идея Ванды Николаевны Солодкиной, классного руководителя: «Хочется, чтобы наши ребята могли в любой момент оказать себе помощь, прийти на помощь другим людям. Они должны просто научиться действовать в различных экстремальных ситуациях. Здесь и туристическая подготовка, здесь и медицинская подготовка, здесь и альпинизм, и парашютный вид спорта». Преподавать кадетам стали профессиональные педагоги – опытные спасатели службы ЧС. Интересно, что среди 27 учащихся этого класса было 8 девушек. И свое будущие большинство из них, так же, как и юноши, мечтали связать с профессией спасателя. «Если приложить усилия, то все получится», - была уверена школьница Мария.

«Мне нужна медицина для поступления, - объяснил свой интерес Андрей. – И вообще я хочу стать спасателем. Доктором-спасателем». «Я хочу быть или военным, или спасателем. Хочу связать всю свою жизнь с этим», - заверил Сергей. Эти юноши и девушки давно выросли и приобрели профессии. Ведь уже прошло двадцать лет! Мы очень надеемся, что все их мечты сбылись.

1 января 1966 года отдел карельского краеведческого музея на острове Кижи получил статус самостоятельного историко-архитектурного комплекса. Так что двадцать лет назад сотрудники музея отмечали 35-летний юбилей. Событию была посвящена выставка «Кижи в миниатюре», которая открылась в центре «Выход».

Летом остров становится местом паломничества любителей старины и гостей республики. Зимой тоже можно было туда попасть, на вертолете. Но это холодно и дорого. Что ж, в выставочном зале зимой наверняка было теплее, там организовали маленький островок Кижских раритетов. Несколько икон, старинные костюмы кижанок, рукотворное творчество островного населения – это была лишь малая часть того, что можно было увидеть на юбилейной выставке. В основном экспозиция была посвящена людям. Тем, кто 35 лет сохранял Кижи. Это они, сотрудники музея, заботились о крестьянских избах, сдували пыль с предметов старины. Из них же в 1989 году был создан фольклорный ансамбль. Был на выставке и уголок Президента России. Редкий фотоснимки! Путин и жители Кижей, Путин и девушки. Любопытно, что не замечены были фотографии с Борисом Ельциным, который тоже в свое время бывал на Кижах, о чем остались яркие кадры.

Таким было 11 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.