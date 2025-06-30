Движение перекроют из-за спортивного фестиваля в Петрозаводске

В Петрозаводске изменится схема движения транспорта из-за проведения спортивного фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По данным городской администрации, 6 июля с 7:00 до 15:00 для пешеходов и водителей ограничат движение на улицах Онежской Флотилии, Ригачина, Пушкинской, Куйбышева, Михаила Иссерсона, площади Кирова и набережной Варкауса, а также на прилегающих проездах.

Мэрия просит водителей обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать правила дорожного движения. © «Петрозаводск говорит»