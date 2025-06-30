Греф предложил ввести в школах предмет по кибербезопасности

Цифровые навыки необходимы в современном мире, информатика в школе не отвечает этой потребности. Поэтому Герман Греф высказался за необходимость введения в российских школах обязательного предмета по кибербезопасности.

- Обязательный предмет должен быть - кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий,

- отметил Греф.

Он считает, что действующий курс информатики "ничего не имеет" общего с теми цифровыми навыками, которые являются необходимыми в современном мире.

Глава Сбербанка также уверен, что невозможно получить образование, которое будет кормить до конца жизни.

- Мы должны учиться каждый день и быть гибкими,

- заключил глава Сбербанка.

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