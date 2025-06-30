30 июня 2025, 16:29
Греф предложил ввести в школах предмет по кибербезопасности
Об этом глава Сбербанка рассказал в ходе годового собрания акционеров
Фото: freepik.com
Цифровые навыки необходимы в современном мире, информатика в школе не отвечает этой потребности. Поэтому Герман Греф высказался за необходимость введения в российских школах обязательного предмета по кибербезопасности.
- Обязательный предмет должен быть - кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий,
- отметил Греф.
Он считает, что действующий курс информатики "ничего не имеет" общего с теми цифровыми навыками, которые являются необходимыми в современном мире.
Глава Сбербанка также уверен, что невозможно получить образование, которое будет кормить до конца жизни.
- Мы должны учиться каждый день и быть гибкими,
- заключил глава Сбербанка.
Фото: freepik.com