30 июня 2025, 17:30
Общество

В туристическом городе Карелии загорелась мастерская

Возгорание успели ликвидировать
возгорание мастерской РЖД в Сортавала
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Сортавала загорелась кровля мастерской ОАО «РЖД». Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Силы МЧС ликвидировали пожар. Также сейчас устанавливаются причины и обстоятельства, при которых произошло возгорание. 

Карельская транспортная прокуратура проверит, как сотрудники соблюдали противопожарные требования и использовали объекты железнодорожного транспорта. © «Петрозаводск говорит» 

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Метки: 
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МЧС
транспортная прокуратура
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Северо-Западная транспортная прокуратура