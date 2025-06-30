30 июня 2025, 17:30
В туристическом городе Карелии загорелась мастерская
Возгорание успели ликвидировать
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
В Сортавала загорелась кровля мастерской ОАО «РЖД». Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Силы МЧС ликвидировали пожар. Также сейчас устанавливаются причины и обстоятельства, при которых произошло возгорание.
Карельская транспортная прокуратура проверит, как сотрудники соблюдали противопожарные требования и использовали объекты железнодорожного транспорта. © «Петрозаводск говорит»