30 июня 2025, 17:47
Директор уволил заместителя, но он вернулся и потребовал деньги
Работник потребовал компенсацию за неиспользованный отпуск
Фото: freepik
Кемский городской суд установил, что работодатель должен частично выплатить денежную компенсацию сотруднику за неиспользованный отпуск и за задержку этой выплаты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Карелия.
Истец был заместителем директора у ответчика. Последний уволил недобросовестного работника из-за многочисленных прогулов, но суд восстановил истца на работе с выплатой соответствующих денежных средств.
Кемский городской суд учел все обстоятельства дела и частично удовлетворил исковые требования. © «Петрозаводск говорит»