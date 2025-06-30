30 июня 2025, 17:47
Общество

Директор уволил заместителя, но он вернулся и потребовал деньги

Работник потребовал компенсацию за неиспользованный отпуск
суд
Фото: freepik

Кемский городской суд установил, что работодатель должен частично выплатить денежную компенсацию сотруднику за неиспользованный отпуск и за задержку этой выплаты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Карелия.

Истец был заместителем директора у ответчика. Последний уволил недобросовестного работника из-за многочисленных прогулов, но суд восстановил истца на работе с выплатой соответствующих денежных средств. 

Кемский городской суд учел все обстоятельства дела и частично удовлетворил исковые требования. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Кемь
Кемский городской суд
Трудовой кодекс РФ
компенсация
моральный вред