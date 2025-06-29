Возобновление работы карьера обернулось бессонницей для поселка

Текст и фото: Антонина Кябелева

Жители поселка Кварцитный Прионежского района обратились с коллективной жалобой в Министерство природных ресурсов и экологии РК на работу ООО «Цементум Северо-Запад», которое недавно приступило к разработке карьера по соседству с населенным пунктом. Обращение подписали 34 человека. Граждане утверждают, что из-за высокого уровня шума и сильной концентрации пыли их жизнь стала невыносимой. Руководители компании ЦЕМЕНТУМ считают, что ООО «Цементум Северо-Запад» работает в соответствии с законодательством и утвержденными нормативами.

Мы выслушали обе стороны конфликта и побывали в поселке Кварцитный, где вместе с открытием новых рабочих мест появились и серьезные проблемы.

23 июня карельский министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская провела совещание с участием жителей Кварцитного и руководства компании ЦЕМЕНТУМ. Начиналось совещание в спокойных тонах.

Житель Кварцитного Сергей Подлесных, который пятнадцать лет назад открыл в поселке турбазу, четко обозначил свою позицию: люди не против нового предприятия, но требуют соблюдения экологических требований.

Технический директор компании ЦЕМЕНТУМ Артур Бузюров сказал, что независимая компания проводила необходимые замеры, которые подтвердили соответствие уровня шума и концентрации пыли установленным нормативам. Бузюров отметил, что предприятие продолжает работать над снижением образования пыли. По его словам, установлено дополнительное оборудование по обеспыливанию горных пород.

«Мы готовы продолжать замеры, и если будет необходимость дальнейшей модернизации системы пылеподавления, мы будем это делать»,

- сказал Артур Бузюров.

По его словам, руководство предприятия не отказывается «усилить экологический аспект», чтобы снизить беспокойство жителей поселка. Одновременно он отметил, что стоимость проекта по созданию нового производства составляет 1 миллиард рублей.

Заместитель генерального директора компании по взаимодействию с государственными органами власти Елена Адаменко сказала, что никогда не слышала о жалобах со стороны жителей поселка на деятельность предприятия. Возможно, предположила она, это связано с тем, что предприятие не работало.

Адаменко, сославшись на то, что жалобу подписали только 34 человека, попыталась представить ситуацию как конфликт бизнес-интересов. По ее мнению, проблема в том, что развитие горнопромышленного предприятия просто мешает работе турбазы: «Сейчас речь идет скорее о претензии бизнеса к бизнесу, не местного населения как такового».

«Это не значит, что вы должны получать прибыль за счет нашего здоровья»,

- заметил Подлесных по поводу информации об объеме вложенных в развитие карьера средств.

Атмосфера в просторном кабинете министра постепенно накалялась.

«То, что видят люди, которые там живут, понятно, что это на эмоциях. Это достаточно субъективно»,

- считает Адаменко.

Жители поселка сделали немало видео, на которых хорошо видны облака пыли и отчетливо слышен монотонный гул дробильных установок в вечернее время. На совещании граждан пытались убедить, что проверки прошли, и нарушений не обнаружено. Елена Поморцева, которая живет в Кварцитном, заметила, что дробильные установки работают не постоянно, и когда оборудование стоит, бессмысленно делать замеры.

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина заметила, что появление поселка Кварцитный напрямую связано с Шокшинским карьером. По ее словам, раньше карьер разрабатывали несколько предприятий, и никто не жаловался:

«Всегда пыль была. Она стояла над карьером».

Смысл выступления Буториной укладывается в расхожую фразу: мол, никогда не жили хорошо, не стоит и начинать. Виктория Буторина заметила, что уже поговорила с многими подписавшими жалобу гражданами, и, по их словам, они ставили свой автограф под другим текстом: «Так что тут можно уже расценивать как подлог». Присутствующие на совещании Поморцева и Подлесных возмутились, утверждая, что это неправда. Янина Свидская прервала этот малопродуктивный диалог, но позиция Буториной, которая несколько раз подчеркнула, что она защищает интересы местных жителей, была более чем наглядной.

Завершилось совещание договоренностью провести дополнительные замеры и по уровню запыленности, и по уровню шума. В случае необходимости, подтвердил Бузюров, на предприятии готовы поставить дополнительное пылеподавляющее оборудование и шумовые экраны.

На следующий день 24 июня я побывала в Кварцитном. Новое предприятие расположено примерно в километре от поселка. За металлической сетчатой оградой простиралась огромная территория карьера «Шокшинский кварцит». Вдалеке виднелось несколько зданий, судя по внешнему виду, оставшихся от прежних владельцев. Ни пыли, ни шума не было.

Ко мне вышел добродушный охранник, представившийся Валерием. Он рассказал, что живет в Петрозаводске, а в Кварцитном работает вахтовым методом по 20 дней.

«Вчера тоже не шумно было»,

- сказал Валерий.

Он утверждает, что ни облаков пыли, ни повышенного уровня шума здесь не бывает. И даже обратил внимание на свою чистую униформу.

Его рассказ сильно отличается от того, о чем рассказали мне жители поселка, которые поставили свои подписи под коллективной жалобой в Минприроды Карелии.

Виктор живет недалеко от карьера. По его словам, проблемы испытывают жители всего поселка:

«Очень важна роза ветров. Когда ветер дует с Севера, то весь поселок слышит шум, и вся пыль летит к нам. Завод имеет свой технологический цикл. Вот вы подъехали, а он сегодня не молотил».

По его словам, похожая ситуация в свое время возникла в Рыбреке. Но жителям поселка, которые страдали от шума и пыли при разработке карьера, удалось добиться установки дополнительных систем защиты.

Фото предоставлено жителями Кварцитного

Тамара, дом которой расположен ближе к карьеру на возвышенности, сказала, что проблемы возникли примерно месяц назад. По ее словам, когда начинает работать дробильное оборудование, то от шума невозможно нормально спать:

«Ночью слышится монотонный шум, особенно при северном ветре. Примерно неделю назад ночью было очень слышно. А сегодня ночь была спокойная».

И Тамара, и ее односельчане не говорят о необходимости закрытия предприятия. Моя собеседница считает, что появление новых рабочих мест — это плюс для поселка. Граждане лишь настаивают на том, чтобы предприятие усилило защиту поселка от пыли и шума.

Сергей Подлесных поделился своим методом борьбы с ночным шумом:

«Сначала я пью таблетки. С берушами спать не могу. Я закрываю все окна, ставлю вентилятор, включаю, он хотя бы немного заглушает монотонный звук работающего оборудования».

Елена Поморцева родилась в Карелии, какое-то время жила в Санкт-Петербурге. Ей захотелось быть поближе к природе. Женщина продала квартиру в Питере и переехала в Кварцитный. Но в последнее время близость к природе обернулась неприятным соседством с камнеобрабатывающим производством. Поморцева вспомнила, что особенно тяжело было 13 и 16 июня, когда шум от работы предприятия не давал спать.

Супруги Мария и Алексей — жители Кварцитного.

«Наш дом примерно в 2,7 километра от карьера. Если ветер со стороны карьера, то у нас пыль везде — на лобовом стекле машины, на окнах, на крыше. Зуд в глазах появляется, раздражение на коже. Пыль мелкая, гадкая. Вчера был на озере на катере. Ветер с карьера дул с сторону озера, так на катере невозможно было дышать, хотя мы были в трех километрах от завода»,

- сказал Алексей.

По его мнению, в поселке нет тех, кто остался бы равнодушен к происходящему. Алексей уверен, что, с технологической точки зрения, нет никаких сложностей в том, чтобы решить проблемы с повышенным уровнем шума и пыли.

«Компания ЦЕМЕНТУМ работает в Коломне. Там ни одной пылинки не летит от цементного завода, хотя в недавнем прошлом весь город был в пыли. Почему здесь не могут? Где-то они вкладывают деньги в мероприятии по снижению негативного воздействия, а почему здесь не вкладывают. Здесь что, не люди живут?»

- задал риторический вопрос Алексей.

Согласно базе данных Seldon, зарегистрированное в Коломне ООО «Цементум центр» является успешным предприятием, завершившим 2024 год с чистой прибыль в 6 миллиардов рублей.

Супруги Сергей и Яна живут на улице Лесная в Кварцитном. По их словам, проблемы начались примерно месяц назад.

«Первый раз, когда я услышал ночью шум, дул северный ветер. Мне показалось, что я нахожусь между погрузочным механизмом, который издает пикающий сигнал, и дробильной установкой»,

- рассказал Сергей.

«Я вообще несколько ночей подряд не могла спать», - перебила его Яна. Минувшая ночь, заметил Сергей, стала подарком — завод не работал и он как следует выспался. По его словам, пыль, идущая на поселок, особенно хорошо видна с Онежского озера. Яну пыль особенно не беспокоит.

«Но один я раз я вышла к озеру. Все было в пыли, непонятно даже было, где озеро, а где небо»,

- вспомнила она.

Людмила Геннадьевна работала учительницей в школе. Сейчас она на пенсии и надеялась на комфортную жизнь на берегу Онежского озера:

«Хочется покоя. Но утром или вечером, когда работает карьер, это такой шум, от которого трудно спрятаться. Я понимаю, что людям нужно где-то работать. Мы не против предприятия. Но должны быть охранные мероприятия, чтобы этот шум и пыль как-то локализовать».

Марина Анатольевна тоже в прошлом учительница. Она переехала в Кварцитный из Петрозаводска четырнадцать лет назад.

«Переехала в Кварцитный, потому что хотела жить в экологически чистом месте. Купила в поселке благоустроенную квартиру. Я живу максимально далеко от карьера, на другом конце поселка. Выхожу рано утром погулять с собакой. Примерно с шести утра и до половины восьмого такой грохот слышен на улице. Но, конечно, не каждый день. Впервые я обратила внимание на шум в начале мая»,

- рассказала Марина Анатольевна.

В квартире, по ее словам, шума не слышно.

Все, с кем я разговаривала, подписали коллективную жалобу. Граждане создали мини-архив видеозаписей, на которых слышен и монотонный звук работающего оборудования, и отчетливо виды облака пыли. Разговоры о том, что рядом с Кварцитным всегда работали карьеры, а люди молчаливо терпели неудобства, сегодня уже «не проходят». Жители поселка хотят жить в нормальных условиях, спать по ночам и не дышать пылью.

Пока конфликт находится в зачаточном состоянии, и его легко погасить, усилив на предприятии меры по защите поселка от пыли и шума. Судя по совещанию в министерстве, руководство предприятия не отказывается от этого. Во всяком случае, на словах.

Правда, в некоторых СМИ уже появилась информация, что в поселке Кварцитный все отлично, дескать, «в любое время суток» уровень шума соответствует установленным нормативам, а концентрация пыли и вовсе ниже, чем установил законодатель.

Безусловно, можно и дальше внушать жителям поселка мысль, что они не должны верить своим глазам и ушам. С моей точки зрения, это тупиковый путь, который только усилит противостояние, которое пока не столь велико. Намного разумнее, как мне кажется, максимально быстро осуществить мероприятия по защите поселка от негативного воздействия со стороны нового завода. Тем более, что компания ЦЕМЕНТУМ планирует и в будущем реализовывать в Карелии свои проекты. © «Петрозаводск говорит»