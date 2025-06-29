Лунный денежный календарь на июль

Делать крупные покупки: 5, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 27 июля.



Заключать контракты, подписывать договоры: 3, 5, 8, 9, 15, 16, 19, 27 июля.



Не заключать сделки: 4, 6, 13, 18, 21, 24, 26, 28 июля.



Брать деньги в долг, оформлять кредит: 1, 2, 3, 5, 9, 11, 15, 19, 22, 23, 25, 29, 30, 31 июля.



Давать в долг: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 27 июля.



Не брать в долг и не оформлять кредит: 10, 13, 14, 17, 21, 26 июля.



Покупать кошелек: 1, 2, 3, 5, 9, 11, 17, 18, 27, 30, 31 июля.



Пересчитывать деньги: 4, 5, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 27 июля.

Первая декада

1 июля. Удачный день для переговоров, сделок, платежей, погашения кредитов, займов, материальной помощи близким людям. Купленный сегодня кошелек поможет экономить на ненужных покупках.

2 июля. Уделите время подробному карьерному и финансовому планированию.

3 июля. Удачный день для покупок, но не для финансовых операций, особенно имеющих отношение к любому риску.

4 июля. Сегодня возможно крупное приобретение. Постарайтесь подойти к покупке осознанно, взвесив все за и против. При необходимости обратитесь за советом к близким.

5 июля. В этот день лучше вообще ничего не предпринимать, иначе вы рискуете потерять очень многое. Любые покупки, как мелкие, так и крупные, совершенные сегодня, могут вызвать сильнейшее разочарование или привести к неприятностям и убыткам.

6 июля. Удачными будут траты, направленные на удовольствие, благоустройство дома, быта, покупки комнатных растений, домашних животных и товаров для детей.

7 июля. Не стоит брать в оборот крупные суммы денег, брать кредиты или совершать любые операции с крупными суммами.

8 июля. Крайне неблагоприятный день для любых покупок, сделок, операций с деньгами, недвижимостью, подписанием контрактов, рисков, вложений и многого другого.

9 июля. Не стоит ничего делать в этот день, кроме благотворительности и материальной помощи, иначе можно очень многое потерять.

10 июля. Для предпринимателей этот день благополучен для поиска новых бизнес-партнеров. Также вам может прийти несколько интересных идей расширения дела.

Вторая декада

11 июля. Смело планируйте путешествия, покупайте билеты, помогайте своим близким – любые действия принесут пользу, в том числе будут способствовать материальному благополучию.

12 июля. Крайне неблагоприятный день для покупок, кредитов, переводов и любых денежных операций.

13 июля. В эти дни удачными будут покупки, имеющие отношение к обучению, посещению клубов, развлечений, встреч с друзьями.

14 июля. Остерегайтесь крупного и неоправданного риска, постарайтесь не брать кредиты и не занимать много денег без особой надобности.

15 июля. Не спешите тратить крупные суммы. Рассмотрите варианты пассивного заработка, например, банковский вклад.

16 июля. Сегодня повышается вероятность обмана, хитрости и коварства со стороны других людей, будьте внимательны.

17 июля. Замечательный день во всех отношениях, особенно в финансовом. Стоит совершать любые активные действия, участвовать в благотворительности, помогать другим или улучшать собственное финансовое состояние.

18 июля. Сфокусируйтесь на срочных задачах. Выполните их максимально качественно, так как к их проверке подойдут со всей строгостью.

19 июля. Раздайте долги, погасите кредиты или коммунальные платежи, но не планируйте ничего нового.

20 июля. Крупные покупки, инвестиции, расширение собственного бизнеса могут принести приятные неожиданности, даже если вы немного и рискуете.

Третья декада

21 июля. Стоит проявить максимальную осторожность и постараться продумать все свои действия. Займитесь пересчетом денег и планированием.

22 июля. Мелкие покупки, незначительная финансовая помощь окружающим могут оказаться полезными, крупные траты нежелательны.

23 июля. День подходит для любых финансовых операций, не требующих особого риска. Полезными будут покупки для хобби.

24 июля. Смело приобретайте то, на что долго откладывали деньги, помогайте другим и совершайте покупки, которые планировали уже давно, но не могли себе позволить раньше.

25 июля. Стоит оказывать материальную помощь близким людям, укреплять родственные связи или просить близких людей о материальной поддержке и помощи.

26 июля. Не стоит брать и давать деньги в долг: рискуете многое потерять.

27 июля. Постарайтесь вернуть все долги, чтобы избежать проблем в будущем.

28 июля. Остерегайтесь любых недостаточно обдуманных покупок, не тратьте деньги без особой необходимости.

29 июля. Траты, направленные на улучшение своего благосостояния, принесут пользу, не пасуйте перед новыми возможностями.

30 июля. Проанализируйте прошедший месяц, займитесь планированием.

31 июля. День сулит потенциальные убытки, поэтому не стоит ничего менять и рисковать.