Не разводиться, а жениться – решили на Камчатке

Запрет на развод 8 июля установили власти Камчатки, сообщает ТАСС со ссылкой на ЗАГС Камчатского края.

«8 июля 2025 года — день без разводов. Отделами ЗАГС Камчатского края заявления на государственную регистрацию расторжения брака приниматься не будут»,

— сообщили там.

А ещё в День семьи, любви и верности на Камчатке ограничат продажу алкоголя. Его не получится купить в магазине, только в барах и ресторанах.

Напомним, 8 июля — это православный праздник, день покровителей любви и брака святых Петра и Февронии. Они были обычной супружеской парой, жили в Муроме. Но со временем Русская православная церковь причислила их к лику святых. После этого появилась «Повесть о Петре и Февронии Муромских», рассказывающая о влюблённых.

Позже в России стали отмечать День семьи, любви и верности. В конце июня 2022-го президент подписал соответствующий указ. © «Петрозаводск говорит»