Акция «Дерево Победы» состоялась в Карелии 28 июня. В память о подвиге героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции на центральной аллее парка Ямка высадили 25 молодых дубов, ив и лип. В акции «Дерево Победы» приняли участие представители органов власти республики, в том числе Глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщает пресс-служба правительства Кареии.

«Такие аллеи, парки и сады есть в каждом уголке нашей любимой Карелии. Каждое посаженное дерево – символ связи времен, символ жизни и сохранения исторической памяти, которая будет с нами вечно»,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Как отметили участники акции, подобные мероприятия приобретают особое значение в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. © «Петрозаводск говорит»