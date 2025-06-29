Праздник «Алые паруса» собрал выпускников в Санкт-Петербурге

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» прошел этой ночью в Санкт-Петербурге.

СМИ сообщают, что на концерте на Дворцовой площади собрались около ста тысяч человек. Среди них — гости из 31 региона России, Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки.

Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International» выступили на сцене.

По Неве, как обычно, прошел бриг «Россия» под алыми парусами. Это сопровождалось водно-пиротехническим шоу, а на Ростральных колоннах горели факелы. © «Петрозаводск говорит»

Фото: Kjpargeter / Freepik