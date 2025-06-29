Бастрыкин занялся жилищной проблемой женщины из Кеми

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о результатах после нашего сюжета о нарушении жилищных прав инвалида в г. Кеми.

Как мы сообщали, Елена Лаштабега живет в Кеми в доме 1929 года постройки. Называет его музеем. Только ее «музей» разваливается на глазах. У Елены онкология. Но она активно отстаивает свои права и обращается во всем инстанции.

«Восемь лет назад в связи со значительным физическим износом строение признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье семье и другим гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,

- говорится в сообщении СК России.

В СУ СК России по Республике Карелии по данному факту начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Карелии Алексею Ефанову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. © «Петрозаводск говорит»