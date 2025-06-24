Жительница аварийного дома из Кеми нашла приют в «Мама-Доме»

Елена Лаштабега живет в Кеми в доме 1929 года постройки. Называет его музеем. Только ее "музей" разваливается на глазах. У Елены онкология. Но она активно отстаивает свои права и обращается во всем инстанции. Говорит, что хочет еще пожить в нормальных условиях.

Наша редакция связалась с администрацией Кемского района, где нам подтвердили, что в этом году при поступлении финансирования Елена Лаштабега получит денежную компенсацию, чтобы не ждать программы переселения, она является первоочередным получателем из-за инвалидности.

Поскольку в Кеми нет онкологической службы наша героиня вынуждена ездить на прием, как и многие другие жители не Петрозаводска, в республиканский онкологический диспансер на прием и лечение. Это дорого. Жить негде. Лечение иногда занимает 2-3 месяца. Елена нашла приют в центре «Мама-Дом», куда приезжает вместе со своим сыном Матвеем.

Людмила Драгунова - руководитель кризисного центра для женщин в Петрозаводске рассказала, что в последнее время им пришлось сократить расходы до минимума, поскольку они не могли по новому законодательству рассчитывать на прежние субсидии. Центр содержать без поддержки государства нереально. А он единственный подобный в Карелии. Но буквально вчера появилась информация Минсоцзащиты Карелии о том, что платежи приостановили из-за перехода на новый порядок предоставления субсидий для негосударственных поставщиков социальных услуг. Сейчас необходимые соглашения с организациями заключены, в том числе и с «Мама-Домом». Документы находятся на проверке, после чего фонду компенсируют в полном объеме все задержанные средства. В министерстве сообщили, что это будет уже в июне. © «Петрозаводск говорит».