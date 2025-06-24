Мужчина был бдителен, но все равно стал жертвой мошенников

Пресс-служба МВД по Республике Карелия сообщила о случае крупного Интернет-мошенничества. Мужчина хотел купить квадроцикл и перевел продавцу 1 120 000 рублей, но последний исчез с деньгами после сделки.

Жертва знала о подобных случаях мошенничества, но все равно попалась на обман аферистов. Мужчину не смутил сайт, с продавцом они быстро договорились. Также быстро мошенник перестал выходить на связь и исчез с деньгами.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Правоохранительные органы предупреждают петрозаводчан быть внимательнее при онлайн-покупках. © «Петрозаводск говорит»