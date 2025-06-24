24 июня 2025, 17:03
Карельская спортсменка вошла в топ 10 сильнейших пауэрлифтеров России
Также женщина выполнила норматив мастера спорта России
Фото: пресс-служба ПетрГУ
Карельская спортсменка поучаствовала в чемпионате России по пауэрлифтингу в дисциплине "троеборье классическое". В итоге она вошла в топ 10 сильнейших спортсменов страны, об успехах сообщает пресс-служба ПетрГУ.
Соревнования проходили в Мурманске с 16 по 23 июня. Всего приехало 170 спортсменов из 54 регионов страны. Карельская спортсменка, она же преподавательница ПетрГУ, выступила в категории до 69 кг.
ПетрГУ поздравляет победительницу и ее тренера. © «Петрозаводск говорит»