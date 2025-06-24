Карельская спортсменка вошла в топ 10 сильнейших пауэрлифтеров России

Карельская спортсменка поучаствовала в чемпионате России по пауэрлифтингу в дисциплине "троеборье классическое". В итоге она вошла в топ 10 сильнейших спортсменов страны, об успехах сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Соревнования проходили в Мурманске с 16 по 23 июня. Всего приехало 170 спортсменов из 54 регионов страны. Карельская спортсменка, она же преподавательница ПетрГУ, выступила в категории до 69 кг.

ПетрГУ поздравляет победительницу и ее тренера. © «Петрозаводск говорит»