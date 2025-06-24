Петрозаводчан с собаками не пропустят на День города

28 июня в Петрозаводске будут отмечать День города. За порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов. В мэрии напомнили о правилах поведения в местах массовых мероприятий.

Под запрет попали – домашние животные, а также велосипеды и самокаты, также запрещено приносить напитки в стеклянных и металлических емкостях. Ограничения не затрагивают собак-поводырей.

Среди других запретов – рекламные буклеты, оружие, острые предметы, пиротехника, сумки и чемоданы, а также дроны. © «Петрозаводск говорит»