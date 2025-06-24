24 июня 2025, 15:27
Общество

Насос вышел из строя в карельском поселке

В сегежском поселке Валдай беда не только с автобусом, но и водой
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фото freepik/wirestock

В поселке Валдай возникли проблемы с водой из-за поломки насоса. В администрации Сегежского округа сообщили, что 20 июня муниципальное бюджетное учреждение «Скважина Недра» подключили резервное оборудование.

В итоге в часть домов поселка вода поступает централизованно, другим воду подвозит машина. В поселок должно будет приехать специалист, чтобы выполнить работы на насосном оборудовании.

В поселке проблема также с транспортной доступностью. Местным жителям обещают в августе новый автобус. © «Петрозаводск говорит»

 

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Метки: 
Вода
насос
поломка
Валдай
Сегежский округ