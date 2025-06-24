Насос вышел из строя в карельском поселке

В поселке Валдай возникли проблемы с водой из-за поломки насоса. В администрации Сегежского округа сообщили, что 20 июня муниципальное бюджетное учреждение «Скважина Недра» подключили резервное оборудование.

В итоге в часть домов поселка вода поступает централизованно, другим воду подвозит машина. В поселок должно будет приехать специалист, чтобы выполнить работы на насосном оборудовании.

В поселке проблема также с транспортной доступностью. Местным жителям обещают в августе новый автобус. © «Петрозаводск говорит»