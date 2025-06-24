24 июня 2025, 14:33
Общество

Новый туристический маршрут появится в Карелии

Проект «Вокруг Онежского озера» разрабатывают три региона, включая нашу республику
пляж
фото «Петрозаводск говорит»

Новый туристический маршрут объединит три российских региона – Ленобласть, Вологодскую область и Карелию. Маршрут получил название «Вокруг Онежского озера».

Соглашение о его создании подписали на прошедшем в Петербурге международном экономическом форуме. По информации ТАСС, три региона в настоящее время активно работают над разработкой нового продукта.

Маршрут хотят включить в перечень национальных туристических маршрутов, определяемых министерством экономического развития РФ. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новый туристический маршрут
Вологодская область
Ленобласть
Онежское озеро
Международный экономический форум