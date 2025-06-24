Новый туристический маршрут появится в Карелии

Новый туристический маршрут объединит три российских региона – Ленобласть, Вологодскую область и Карелию. Маршрут получил название «Вокруг Онежского озера».

Соглашение о его создании подписали на прошедшем в Петербурге международном экономическом форуме. По информации ТАСС, три региона в настоящее время активно работают над разработкой нового продукта.

Маршрут хотят включить в перечень национальных туристических маршрутов, определяемых министерством экономического развития РФ. © «Петрозаводск говорит»