24 июня 2025, 14:33
Новый туристический маршрут появится в Карелии
Проект «Вокруг Онежского озера» разрабатывают три региона, включая нашу республику
фото «Петрозаводск говорит»
Новый туристический маршрут объединит три российских региона – Ленобласть, Вологодскую область и Карелию. Маршрут получил название «Вокруг Онежского озера».
Соглашение о его создании подписали на прошедшем в Петербурге международном экономическом форуме. По информации ТАСС, три региона в настоящее время активно работают над разработкой нового продукта.
Маршрут хотят включить в перечень национальных туристических маршрутов, определяемых министерством экономического развития РФ. © «Петрозаводск говорит»