Взаимодействие жильцов с управляющей компанией стало удобнее

Решение позволит жильцам оперативно подавать заявки, в режиме реального времени получать информацию о ходе выполнения работ, передавать данные счетчиков. Управляющая компания может рассылать уведомления о запланированных отключениях ресурса (воды, электричества, тепла), аварийных и нештатных ситуациях, проведении работ на придомовой территории, в том числе по уборке мусора, снега и других работах.

Цифровизация недвижимости – это уже не будущее, а тренд, стремительно набирающий обороты. Причем растущий интерес фиксируем как со стороны застройщиков, так и управляющих компаний, и потребителей. В число наиболее востребованных сервисов входят в первую очередь услуги, обеспечивающие комфорт жильцов: те, что автоматизируют сбор данных, обеспечивают цифровую безопасность с помощью умного видеонаблюдения и домофонии. Многие из них внедряются уже на стадии проектирования жилых комплексов. Системы умного дома уже воспринимаются как обязательные атрибуты современной жизни,

- сообщил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Мы идём в ногу со временем и реализуем первый этап внедрения цифрового сервиса, который на данный момент является одним из самых развитых в сфере ЖКХ. Платформа «Диспетчер24» - это целая экосистема, которая обеспечивает взаимодействие жителя, диспетчерской службы и руководящего персонала управляющей компании. В будущем возможно включение в эту цепочку застройщиков, чтобы отслеживать ход исполнения гарантийных заявок, а также ресурсоснабжающих и подрядных организаций. И оказание целого спектра услуг по принципу «одного окна», например, возможность генерировать код для входа в подъезд, просматривать камеры видеонаблюдения. Мы долго выбирали и тестировали комплексное цифровое решение, которое будет максимально удобным для собственников помещений в наших домах,

- рассказал Андрей Бекелев, директор ООО «КСМ-Комфорт».

Фото: https://www.freepik.com/author/freepik