24 июня 2025, 13:52
Общество

Важную магистраль Петрозаводска временно перекроют

На улице Пограничной будут проводить работы по замене трубопровода
Трубопровод на Пограничной
Фото мэрии Петрозаводска

В течение нескольких дней движение транспорта будут перекрывать на улице Пограничной в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным администрации, энергетики будут проводить работы по замене наземного трубопровода. Ограничения будут действовать с 21:00 до 6:00 в течение нескольких дней - с 28 июня по 6 июля.

Автомобилисты смогут объехать зону проведения работ по соседним улицам. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и не нарушать ПДД. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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