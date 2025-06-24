Важную магистраль Петрозаводска временно перекроют

В течение нескольких дней движение транспорта будут перекрывать на улице Пограничной в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным администрации, энергетики будут проводить работы по замене наземного трубопровода. Ограничения будут действовать с 21:00 до 6:00 в течение нескольких дней - с 28 июня по 6 июля.

Автомобилисты смогут объехать зону проведения работ по соседним улицам. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и не нарушать ПДД. © «Петрозаводск говорит»