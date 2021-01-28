«Силы идут от родной земли»: где предложил черпать силу ученый Карелии

День рождения такого знаменитого музея, как наш заповедник «Кижи», это событие федерального значения. В январские дни музей под открытым небом ровно 20 лет назад отмечал свое 35-летие. Репортеры телекомпании «Ника» тоже отправились поздравить юбиляров и снять сюжет.

Официальным днем рождения всемирно известного музея считается 1 января 1966 года. Но его собирание началось гораздо раньше, сразу после окончания Великой Отечественной войны, в 1945 году. Сегодня даже трудно себе представить, как выглядел остров сразу после войны. Чудом уцелевший благодаря тому, что финский летчик отказался бомбить эту красоту, Кижский ансамбль требовал немедленного обследования и реставрации. «Основные работы развернулись в период 1948-56 годы, когда начались обмеры нашего острова и близлежащих островов, когда начались реставрационные работы, - рассказывала тогдашний директор музея Эльвира Аверьянова. - А формирование самой экспозиции, как музея, началось в 1951 году».

Первым в том году на остров был перевезен знаменитый дом заонежского богача Ошевнева, затем другие памятники деревянной архитектуры — часовни, мельницы, церкви. Создавалась та экспозиция, которой восхищаются и поныне тысячи туристов со всего мира. К 1966-му году о Кижах знали не только специалисты. Сюда начали приезжать и просто люди, интересующиеся стариной. Велись научные изыскания, разрабатывались экскурсионные маршруты: «Этнографическим музей-заповедник «Кижи» стал в 1969 году. После того как наши сотрудники провели огромную экспедиционную работу, когда в музее-заповеднике стало прибавляться с каждым годом большое количество фондовых коллекций». За несколько лет музей становится всемирно известным.

На 22-главую Преображенскую церковь и другие памятники едут смотреть тысячи экскурсионных групп. Их обслуживает обширный штат экскурсоводов, которые вели экскурсии на всех основных языках мира. В 1990 году Кижский погост решением Юнеско включен в список Всемирного культурного и природного наследия, а в 1993 году Кижи были признаны особо ценным объектом народов России. Это означало, что финансирование его деятельности дальше будет происходить из средств федерального бюджета. И хотя Ельцин подписал указ за 8 лет до этого, полностью передача музея в федеральную собственность произошла лишь в начале 2001 года, когда Сергей Катанандов подписал соответствующее постановление.

Были в этом учреждении культуры и трудные времена, которые переживали все музеи страны. И все же в начале нулевых музей зарабатывал 62% средств на свое содержание сам. Но этого не хватало, чтобы вести туристическую деятельность ему самому — не было необходимой инфраструктуры. «Для того, чтобы заниматься туристической деятельностью нужна очень большая помощь со стороны государства. Потому что туризм — это прежде всего развитие инфраструктуры», - сказала Эльвира Аверьянова. Один из самых уникальных музеев мира отмечает свое 35-летие. Праздничные мероприятия уже начались и длились до конца года.

В канун юбилея музея «Кижи» известный карельский писатель и историк Вячеслав Агапитов выдвинул новую версию происхождения названия острова. Об этом он написал в своей книге «Путешествие в древние Кижи», которая вышла как раз в то время. Общепринятая теория происхождения названия острова Кижи от древнего наименования языческих игрищ — до того времени не подвергалась сомнению. Но вот появилась новая версия. Ее автор — Вячеслав Агапитов, историк, этнограф, фольклорист и писатель, который более десяти лет изучал происхождение географических названий Заонежья. «Общий фон названия меня заставил сомневаться в том, что это остров игрищ, - говорил ученый. - Ведь крупный географический объект, как остров Кижи, получает название в числе первых, когда появляется население. А игрища возникают чуть позже. Вокруг острова и в центральном заливе встречается такой водный мох (показал он), зеленовато-коричневый. И на южно-карельских говорах он звучит, как кииджи, киижи».

Вячеслав Алексеевич провел кропотливую работу, собирая сведения буквально по крупицам в многочисленных экспедициях. И в процессе исследований выяснил, что название данного вида водяного мха встречается во многих финских наименованиях болот и заливов. А сам мох использовался при строительстве — в пазах между бревнами. И даже в любовной магии карел. Эти и многие другие интересные факты о происхождении названий Заонежья Агапитов изложил в своей новой книге «Путешествие в древние Кижи». Автор пояснил: «Есть такое глубокое подозрение, что когда занимаешься своей землей, своим краем, то оттуда и идет подпитка. В Заонежье очень много таких мест, силы идут от родной земли».

Таким было 27 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото kareliagid.ru)