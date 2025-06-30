30 июня 2025, 17:13
Общество

Ребенок гулял с друзьями и получил тяжелую травму

Ребенок получил тяжелую электротравму в заброшенном здании
заброшенное здание на Лососинском шоссе
Фото: следственный комитет по Республике Карелия

Пресс-служба следкома по Республике Карелии сообщила об уголовном деле, которое возбудили после получения несовершеннолетним тяжелой электротравмы. Мальчик гулял с друзьями в заброшенном здании на Лососинском шоссе, где случайно дотронулся до прибора, и его ударило током. 

Дети гуляли на территории Цветочного питомника. 14-летний мальчик, который тронул распределительное устройство, получил тяжелую электротравму кистей и ног. Из-за этого ребенку ампутировали левую ногу. 

Было возбуждено уголовное дело. В процессе установят виновных, кто не обеспечил безопасность. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
Следственный комитет по РК
несовершеннолетний
детская травма
уголовное дело