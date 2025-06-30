30 июня 2025, 17:13
Ребенок гулял с друзьями и получил тяжелую травму
Ребенок получил тяжелую электротравму в заброшенном здании
Фото: следственный комитет по Республике Карелия
Пресс-служба следкома по Республике Карелии сообщила об уголовном деле, которое возбудили после получения несовершеннолетним тяжелой электротравмы. Мальчик гулял с друзьями в заброшенном здании на Лососинском шоссе, где случайно дотронулся до прибора, и его ударило током.
Дети гуляли на территории Цветочного питомника. 14-летний мальчик, который тронул распределительное устройство, получил тяжелую электротравму кистей и ног. Из-за этого ребенку ампутировали левую ногу.
Было возбуждено уголовное дело. В процессе установят виновных, кто не обеспечил безопасность. © «Петрозаводск говорит»