Ребенок гулял с друзьями и получил тяжелую травму

Пресс-служба следкома по Республике Карелии сообщила об уголовном деле, которое возбудили после получения несовершеннолетним тяжелой электротравмы. Мальчик гулял с друзьями в заброшенном здании на Лососинском шоссе, где случайно дотронулся до прибора, и его ударило током.

Дети гуляли на территории Цветочного питомника. 14-летний мальчик, который тронул распределительное устройство, получил тяжелую электротравму кистей и ног. Из-за этого ребенку ампутировали левую ногу.

Было возбуждено уголовное дело. В процессе установят виновных, кто не обеспечил безопасность. © «Петрозаводск говорит»