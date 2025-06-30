Подросток лишился ноги после удара током в Петрозаводске

В Петрозаводске подростка поразило током. Врачи ампутировали ему ногу. Несовершеннолетний проходит лечение в больнице в Москве.

О произошедшем рассказали в соцсети. ЧП произошло 23 июня на территории бывшего комбината благоустройства. Подросток вместе с друзьями находился на заброшенной территории.

Судя по всему, он забрался в постройку без дверей. Строение оказалось электротрансформатором. Предупреждающих об опасности знаков, как сообщается в источнике, на постройке не было. Подростка ударило током.

Впоследствии друзья пострадавшего сами закрыли вход в постройку и написали на ней черным цветом: «Не входи!! Тут чуть не умер человек (наш друг)». После произошедшего заведено уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»