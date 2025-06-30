30 июня 2025, 10:21
Происшествия

Пожар на предприятии вспыхнул в Петрозаводске

Лесопилка загорелась на улице Соломенской в карельской столице
Огонь пожара
Фото: unsplash / Raquel Raclette

Днем 29 июня на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на лесопилке в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, горел цех на улице Соломенской. На место привлекались шесть единиц техники и 18 спасателей.

Совместными усилиями пожар был потушен. Он не набрал большой силы. Причина возгорания выясняется. © «Петрозаводск говорит»

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