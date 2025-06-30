30 июня 2025, 10:13
Россыпнов пообещал пробовать идти дальше после гибели старшего сына
Вице-премьер карельского правительства поблагодарил людей за поддержку
фото из официального канала Виктора Россыпнова
Вице-премьер карельского правительства Виктор Россыпнов поблагодарил волонтеров отряда «ЛизаАлерт» за помощь в поисках сына, а также многих людей за слова поддержки.
Старший сын политика, 18-летний Всеволод, погиб в Москве. Его тело вместе с другим студентом нашли в грузовом поезде.
«Я принял и принимаю все соболезнования! Когда пытаешься вернуться к жизни, каждое новое соболезнование болезненно, прошу понять»,
- написал Россыпнов в своем телеграм-канале. Политик пообещал на этой неделе вернуться к работе:
«Буду заниматься всеми своими служебными вопросами и пробовать идти дальше». © «Петрозаводск говорит»