30 июня 2025, 10:13
Происшествия

Россыпнов пообещал пробовать идти дальше после гибели старшего сына

Вице-премьер карельского правительства поблагодарил людей за поддержку
Россыпновы
фото из официального канала Виктора Россыпнова

Вице-премьер карельского правительства Виктор Россыпнов поблагодарил волонтеров отряда «ЛизаАлерт» за помощь в поисках сына, а также многих людей за слова поддержки.

Старший сын политика, 18-летний Всеволод, погиб в Москве. Его тело вместе с другим студентом нашли в грузовом поезде.

«Я принял и принимаю все соболезнования! Когда пытаешься вернуться к жизни, каждое новое соболезнование болезненно, прошу понять»,

- написал Россыпнов в своем телеграм-канале. Политик пообещал на этой неделе вернуться к работе:

«Буду заниматься всеми своими служебными вопросами и пробовать идти дальше». © «Петрозаводск говорит»

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Виктор Россыпнов
ЛизаАлерт
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гибель