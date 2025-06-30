30 июня 2025, 09:50
Прокуратура координирует действия после смертельного ДТП в Карелии
Водитель грузовика погиб в Муезерском районе
Фото прокуратуры Карелии
Прокуратура Карелии проводит проверку по факту смертельной аварии в Муезерском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, трагедия случилась 29 июня на дороге Кочкома-госграница. Опрокинулся грузовик после столкновения с легковым автомобилем. Водитель грузовика - 50-летний мужчина - погиб.
По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»