Прокуратура координирует действия после смертельного ДТП в Карелии

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту смертельной аварии в Муезерском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия случилась 29 июня на дороге Кочкома-госграница. Опрокинулся грузовик после столкновения с легковым автомобилем. Водитель грузовика - 50-летний мужчина - погиб.

По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»