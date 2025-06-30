30 июня 2025, 09:28
Мошенники выманили у жительницы Карелии все сбережения
Женщина из Сортавалы отдала злодеям 1,7 миллиона рублей
Фото: unsplash / Max Fleischmann
В полицию Сортавалы обратилась 69-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По словам пенсионерки, ее запугали по телефону некие сотрудники Центробанка и силовых структур. Женщину вынудили установить на телефон приложение и перевести на некий безопасный счет (под видом спасения средств) 1 700 000 рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»