Мошенники выманили у жительницы Карелии все сбережения

В полицию Сортавалы обратилась 69-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам пенсионерки, ее запугали по телефону некие сотрудники Центробанка и силовых структур. Женщину вынудили установить на телефон приложение и перевести на некий безопасный счет (под видом спасения средств) 1 700 000 рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»