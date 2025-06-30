В авариях с мотоциклами в Петрозаводске пострадали люди

В Госавтоинспекции рассказали подробности двух аварий с участием мотоциклистов на старой Кукковке и Ключевой.

Вечером в минувшую субботу, 28 июня, на Вытегорском шоссе в Петрозаводске пострадал 17-летний водитель. По версии дорожной полиции, юноша за рулем мотоцикла Bajaj Рulsar не справился с управлением.

Видео с моментом аварии опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Судя по кадрам, водитель легкового автомобиля остановился для пропуска пешеходов, а двигавшийся сзади мотоциклист с пассажиром врезался в машину.

В воскресенье утром на улице Репина в карельской столице еще один 49-летний водитель мотоцикла, по версии ГАИ, не справился с управлением. Водитель также травмирован, ему назначили стационарное лечение. Обстоятельства аварий еще проясняют. © «Петрозаводск говорит»