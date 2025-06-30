30 июня 2025, 08:53
Происшествия

Могилы погибших бойцов осквернили в Карелии

Неизвестные сорвали российский триколор и выбросили в мусор
сорванные с могил флаги
фото VK-паблик «Ветераны Карелии»

Могилы погибших военнослужащих осквернили в Карелии. Кто-то сорвал российские флаги и выбросил в мусорку. ЧП произошло на кладбище в Кондопоге, сообщается в паблике «Ветераны Карелии». Там же опубликованы фотографии с пустыми флагштоками.

сорвали флаги с могил

«Российские флаги были сорваны с трех могил погибших военнослужащих и брошены в помойку», - рассказали в сообществе. Написано заявление в полицию. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
могила
российский флаг
осквернение
Кондопога
Карелия
военнослужащий