Могилы погибших бойцов осквернили в Карелии

Могилы погибших военнослужащих осквернили в Карелии. Кто-то сорвал российские флаги и выбросил в мусорку. ЧП произошло на кладбище в Кондопоге, сообщается в паблике «Ветераны Карелии». Там же опубликованы фотографии с пустыми флагштоками.

«Российские флаги были сорваны с трех могил погибших военнослужащих и брошены в помойку», - рассказали в сообществе. Написано заявление в полицию. © «Петрозаводск говорит»