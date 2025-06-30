30 июня 2025, 08:53
Могилы погибших бойцов осквернили в Карелии
Неизвестные сорвали российский триколор и выбросили в мусор
фото VK-паблик «Ветераны Карелии»
Могилы погибших военнослужащих осквернили в Карелии. Кто-то сорвал российские флаги и выбросил в мусорку. ЧП произошло на кладбище в Кондопоге, сообщается в паблике «Ветераны Карелии». Там же опубликованы фотографии с пустыми флагштоками.
«Российские флаги были сорваны с трех могил погибших военнослужащих и брошены в помойку», - рассказали в сообществе. Написано заявление в полицию. © «Петрозаводск говорит»